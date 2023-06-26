У РФ може не вистачити резервів відбити атаки ЗСУ.

Навколо Бахмута тривають запеклі бої, Сили оборони України мають успіхи, наші захисники просуваються вперед на півночі та на півдні міста.

У свіжому звіті британської розвідки зазначається, що українські військові проводять наступальні операції за участі декількох бригад.

"Існує мало доказів того, що Росія зберігає значні резерви сухопутних військ оперативного рівня, які можна було б використати для посилення проти численних загроз, з якими вона зараз стикається у широко розрізнених секторах, від Бахмута до східного берега Дніпра, на понад 200 км", – пише розвідка.

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Що відбувається на Бахмутському напрямку

На Бахмутському напрямку Сили оборони тримають ініціативу, продовжують штурмові дії, тиснуть ворога. За добу було пройдено на південному та північному флангах навколо Бахмута від 600 до 1000 метрів - таку інформацію повідомили ввечері 25 червня представники ЗСУ.

Заступник міністра оборони Ганна Маляр підтвердила просування ЗСУ в Донецькій області. За її словами, наші бійці закріпили за собою позиції одразу на декількох напрямках.

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