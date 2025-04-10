'Реактивний': під Москвою росіяни, ймовірно, збили власний гелікоптер

Це не перший випадок, коли в Росії відкривають вогонь по своїх літальних апаратах.

У ніч на 10 квітня в місті Наро-Фомінськ під Москвою, на відстані близько 400 км від українського кордону, російські військові, ймовірно, випадково збили свій же вертоліт, сплутавши його з українським безпілотником під час атаки дронів, повідомляє Defense Express.

Аналітики видання зазначають, що на це вказує низка відео, на яких зафіксовано вертоліт, що кружляє над містом, а його намагаються збити. Місцеві ЗМІ повідомили, що близько 22:40 за місцевим часом був знищений "БПЛА", що збігається з часом атаки українських далекобійних дронів по об’єктах у Московській області.

У публікації йдеться, що через низьку якість нічної зйомки важко точно визначити тип літального апарата, однак обертання лопатей і характерний шум свідчать про те, що це саме вертоліт. На одному з відео це стає ще очевидніше, хоча точно сказати, чи це військовий, чи цивільний борт, наразі неможливо.

Відео дня

"Може виникнути питання - чому у вертольоту світяться лопаті. І це не у так званий ефект Коппа-Етчеллса, коли лопаті вертольота починають світитися через тертя об пил чи пісок, бо побачити його можливо лише у пустелі під час посадки чи злету літального апарата", - пише Defense Express

У цьому випадку йдеться про спеціальні контурні вогні, які встановлюються на кінцях лопатей, щоби візуально позначати зону дії гвинта. Ще одна деталь: чому росіяни відкрили вогонь по власному вертольоту. Важливо, що стріляли не з систем ППО, а з кулеметів та, ймовірно, зі зенітних установок типу ЗУ-23-2. Це може свідчити, що стрілянина велася не професійними зенітними підрозділами, а військовими безпосередньо з території частин.

Річ у тому, що у самому Наро-Фомінську розташована база 4-ї танкової Кантемирівської дивізії, навчальний центр військової академії імені Фрунзе та відповідна база зберігання паливно-мастильних матеріалів.

"При цьому, з огляду на трасери, вогонь вели всі одночасно", - наголошують експерти.

Звертається увага на е, що це - не перший випадок, коли російські військові відкривають вогонь по своїх літальних апаратах, приймаючи їх за українські дрони. Наприклад, 26 листопада 2024 року цивільний Ан-2 потрапив під такий "дружній" обстріл біля нафтопереробного заводу "Газпром нефтехим Салават" у Башкирії. Тоді літак витримав атаку завдяки міцності конструкції. Тобто, цілком імовірно, що офіційно в Росії випадок з вертольотом не визнають — або ж представлять його як "успішне знищення ворожого дрона".

На відео, яке зробили самі росіяни, видно, як у повітрі пересувається об’єкт дуже схожий на гелікоптер, а по ньому ведеться вогонь. Автори відео, коментуючи подіють, пишуть, що це якийсь "новий тип БПЛА вертолітного типу", та що цей "дрон" нібито "реактивний".

Таємничі авіакатастрофи в РФ

Як писав УНІАН, поблизу Анапи у Краснодарському краї РФ влітку 2024 року російська ППО збила власний транспортно-бойовий літак Ка-29. Тоді всі пілоти загинули, а російські пропагандисти заявили, що збили літак нібито через масштабну атаку ЗСУ на РФ. Тоді пропагандисти заявиили, що Сили оборони нібито почала застосовувати нову тактику - атаку безпілотниками та безекіпажними катерами.

Вас також можуть зацікавити новини: