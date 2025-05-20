Ворог відправляє свої групи просто по відкритих полях, щоб основній силі стало зрозуміло звідки ведеться наш вогонь, звідки злітають наші дрони, каже пресофіцер бригади НГУ.

Під Покровськом росіяни тиснуть постійно, штурми не припиняють: в сіру пору доби накопичують сили і зранку йдуть в новий наступ.

Про це розповів пресофіцер 14 бригади оперативного призначення "Червона Калина" Національної гвардії України Максим Бакулін в ефірі Київ24.

"Намагаються тиснути постійно, змінюючи тактику з малих піхотних груп на штурми більш великих маштабів, механізовані і також двоколісні штурми, які як новинка з’явилась масово в них. І фактично штурми не припиняються. Це можуть бути маленькі – 2, 3, 5 малі піхотні групи, а можуть бути великі з допомогою техніки та за підтримки артилерії, РСЗВ", - зазначив він.

Відео дня

За словами Бакуліна, у великих масованих штурмах можуть брати участь до 90 чоловік живої сили противника. Але може бути менше живої сили, а більше саме важкої броньованої техніки.

"Ворог намагається накопичуватись в сіру пору доби. Це під ранок і коли починає темніти. А як тільки він накопичується, настає світовий день, ворог починає йти по всій лінії в зоні відповідальності нашої бригади", - сказав він.

При цьому Бакулін зазначив, що росіяни спеціально почали відправляти свої групи в штурм просто по відкритій місцевості.

"Якщо раніше ми дивились за тим, як маленькими групами вони йдуть по посадках, то зараз можна спостерігати за тим, як вони йдуть просто по полях. Це робиться для того, щоб основна сила і їхні "крила" побачили звідки ведеться вогонь, звідки злітають наші дрони", - пояснив тактику Бакулін.

Також він зазначає, що окупанти здаються в полон, якщо лишаються наодинці.

Війна в Україні - головні новини

Як повідомляв УНІАН, російські війська дедалі частіше використовують мотозагони — тактику швидкого прориву за допомогою мотоциклів, баггі та скутерів. Хоча окупанти й несуть великі втрати, ця стратегія дозволяє обходити традиційні оборонні системи України й виснажує ЗСУ, пише The Telegraph.

Військовий експерт Павло Нарожний навів приклад, що зокрема у Покровську лише за один штурм було знищено 100 мотоциклів і 240 військових. Атаки мотозагонів наразі становлять від 20 до 25 відсотків російських атак. Україні важко витримувати такі безперервні атаки, пояснює експерт.

Мета не в знищенні піхоти, а в проникненні в тил для удару по мінометних розрахунках та операторах дронів — фахівцях, яких важко замінити.

Вас також можуть зацікавити новини: