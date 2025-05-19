Шевчук дав самостійний наказ покинути населений пункт.

Підполковник Богдан Шевчук підтвердив своє зняття з посади командира 59 окремої штурмової бригади Сил безпілотних систем. Він зазначив, що це сталося вночі 16 травня без попередження.

"Причиною могла бути напруга на Покровському напрямку. Бригади просто не витримують натиску противника. Був ризик оточення людей, я прийняв самостійне рішення про виведення особового складу з позицій. Це питання утримання населеного пункту. Якби це була позиція в посадці, то це б не відігравало таку ключову роль. Головнокомандувачу та президенту це не сподобалось і вирішили мене зняти з посади", - сказав Шевчук в коментарі "Суспільному".

За словами військового, рішення про його відставку ухвалив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Він зазначив, що ситуація на Покровському напрямку наразі дуже напружена.

Відео дня

На місце Шевчука призначили Олександра Сака, який був командиром 47 окремої механізованої бригади "Маґура" та 53 бригади. За словами Шевчука, наразі він допомагає новому командиру увійти у курс справи.

"Я жив цією бригадою. Насправді в 59-й бригаді зараз сформована надпотужна команда і вона показує результати на полі бою. Бригада зараз ефективно воює проти 6 (російських, - ред.) бригад. Цьому потрібно не заважати. Тому намагаюсь якомога детальніше увести в курс справ нового командира бригади. Бригада у тяжких боях згуртувалася. Почали приймати правильні кадрові рішення. Я дуже задоволений роботою команди 59-ї бригади", - сказав він.

Екскомбриг зазначив, що у 59-й бригаді дуже мотивований особовий склад:

"Більшість командирів батальйонів мають право на звільнення, хтось був у полоні, хтось інвалід другої групи, працює з ампутацією і керує боєм. Це потужний колектив - майбутнє Збройних Сил, який ні в якому разі не можна втратити".

Водночас Суспільне пише, що пресофіцер 59-ї бригади не підтвердив відставку Богдана Шевчука, назвавши це все "чутками".

Ситуація на Покровському напрямку: що відомо

Напередодні аналітики Deep State повідомили, що росіянам вдалося просунутися в районі населеного пункту Нова Полтавка, який знаходиться на трасі Покровськ-Костянтинівка. Крім того, аналітики зафіксували просування ворога неподалік - в районі Малинівки, на схід від Покровська.

Військовий експерт Іван Ступак раніше повідомляв, що Україна має "провали" на фронті - зокрема в напрямку Костянтинівки. За словами Ступака, Росія наразі може рухатися звідти зокрема і в бік Покровська.

Вас також можуть зацікавити новини: