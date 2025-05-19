Схоже, Росія має намір інтегрувати цю тактику у військову стратегію своїх збройних сил.

Російські війська дедалі частіше використовують мотозагони — тактику швидкого прориву за допомогою мотоциклів, баггі та скутерів. Попри великі втрати, ця стратегія дозволяє обходити традиційні оборонні системи України й виснажує ЗСУ, пише The New York Times.

"Це тактика тисячі маленьких ударів", — пояснив речник 28-ї механізованої бригади Євген Алхімов.

Як працює нова тактика

Російські військові використовують мотоцикли, щоб швидко перетнути заміновані ділянки та вийти на українські позиції, уникаючи при цьому масованих ударів дронів і артилерії. Атаки зазвичай відбуваються без прикриття — водії рухаються зигзагоподібно по пересіченій місцевості.

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"Водії мотоциклів могли мати від п’яти до десяти хвилин, щоб штурмувати українські окопи та атакувати", — каже військовий експерт Павло Нарожний.

Попри численні втрати — лише за один штурм у Покровську було знищено 100 мотоциклів і 240 військових, — мотозагони продовжують діяти. Як каже Нарожний:

"Зараз вони становлять від 20 до 25 відсотків російських атак. Україні важко витримувати такі безперервні атаки".

Мета не в знищенні піхоти, а в проникненні в тил для удару по мінометних розрахунках та операторах дронів — фахівцях, яких важко замінити.

Еволюція тактики

Спочатку мотоатаки з’явились у квітні 2024 року як імпровізована відповідь на удари дронів. Восени стали масовими в Харківській та Донецькій областях, де бронетехніка стала майже непридатною.

"Хоча зараз у них менше бронетехніки, а також немає обмежень у скороченні робочої сили, мотоцикли – це саме те, що потрібно для цієї роботи", — пояснює Валерій Рябих з Defence Express.

Тактика стає дедалі витонченішою: застосовується РЕБ,но мотогрупи доповнюються двома пасажирами, що дозволяє продовжувати атаку навіть після знищення одного з них.

Російське командування вже розглядає можливість формалізації мотозагонів: мотоцикли можуть стати стандартним обладнанням військ. Це свідчить про намір інтегрувати тактику у стратегію бойових дій.

"Окремі атаки самі по собі неефективні... але як частина ширшого тактичного плану виснаження — вони виконують свою роботу", — каже Євген Алхімов.

"Ми побачимо набагато більше мотоциклів, баггі, скутерів, автомобілів на фронті. Це нова війна", — додав Павло Нарожний.

Ситуація на фронті - останні новини

Раніше речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин відповів, чи може РФ почати великий наступ на правобережжя Херсонщини. За його словами, наразі на Херсонщині щодня невеликі групи піхоти ворога проводять розвідувально-пошукові дії.

Також повідомлялось, що ЗСУ виграли важливу битву на Харківщині. Зазначається, що битву за лісовий масив "Берлін", яка тривала 5,5 місяців, виграли бійці 13 бригади Національної гвардії "Хартія" та 92 окремої штурмової бригади.

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