Супротивники вважають, що вже найближчим часом втратять значні території.

Оскільки була дуже велика загроза масштабного контрнаступу України, підрив росіянами Каховської ГЕС був неминучий.

Російська 205-та окрема мотострілецька бригада зізналася в Telegram, що "трохи прорахувалася". Окупанти усвідомлюють, що внаслідок підриву дамби виникла екологічна катастрофа, яка не пройде повз РФ.

"...Загроза масштабного наступу противника була дуже великою, і Херсонський напрямок мав зіграти важливу роль у цьому наступі. Як я і писав ще в листопаді, у такому разі підрив неминучий. Проте... Ми трохи прорахувалися...", - поскаржилися вороги.

У бригаді додали, що через наслідки злочину вже скоро будуть значні втрати територій.

Підрив Каховської ГЕС росіянами - сьогодні це варто знати

У ніч на 6 червня російські загарбники повністю знищили Каховську дамбу, яка знаходиться в Херсонській області. З Каховського водосховища вода почала витікати і, зокрема, затоплювати тимчасово окуповані території.

Партизанський рух "АТЕШ" повідомив, що до підриву ГЕС причетні члени 1-го батальйону 205-ї мотострілецької бригади РФ.

Секретар РНБО Олексій Данілов сказав, що супротивник знищив дамбу, щоб українські воїни не пішли в контрнаступ на Херсонському напрямку. У ЗСУ стверджували, що підрив Каховської дамби не зашкодить контрнаступу.

Екс-співробітник зовнішньої розвідки Комітету держбезпеки СРСР Олександр Зеленко говорив, що росіяни хотіли зробити невеликий спрямований вибух для того, щоб частково розширити водну перешкоду для української армії, але впала вся конструкція, і їх самих змило.

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