Наслідки підриву Каховської дамби для громадян РФ будуть катастрофічними, попередив секретар РНБО.

Російські загарбники підірвали Каховську ГЕС для того, щоб захисники України не пішли в контрнаступ на Херсонському напрямку.

Наслідки злочину для нашої державу будут страшні, а для громадян РФ - катастрофічні, розповів секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі "Українського радіо". Чиновник зазначив, що відповідальність за підрив дамби нестимуть і ті, хто давав вказівку це зробити, і ті, хто виконав її.

"…Я хочу сказати, що, перш за все, росіяни це робили з військовою ціллю для того, щоб ми не пішли в контрнаступ саме на Херсонському напрямку. Хоча, я думаю, сьогодні можна чітко розуміти, що у нас були зовсім інші плани…", - зазначив Данілов.

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Підрив Каховської ГЕС - сьогодні це варто знати

Російські загарбники 6 червня повністю знищили Каховську дамбу, вода почала затоплювати низку населених пунктів. Найбільше постраждала тимчасово окупована росіянами лівобережна частина Херсонської області.

Олексій Данілов повідомив, що наказ про підрив дамби окупанти отримали з кабінету російського диктатора Володимира Путіна. За відомостями української сторони, ГЕС вороги підірвали зсередини тією вибухівкою, яку заклали ще минулого року.

За відомостями командувача Об’єднаних сил української армії генерал-лейтенанта Сергія Наєва, підрив Каховської дамби не зашкодять наступу наших захисників.

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