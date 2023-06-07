Підрив Каховської дамби - спланована ворожа операція, зазначив секретар РНБО.

Російські загарбники підірвали Каховську ГЕС у вівторок, 6 червня, після того, як отримали команду з кабінету диктатора Володимира Путіна.

Супротивник спеціально накопичував воду, підняв її рівень до максимального, щоб після підриву було завдано максимальної шкоди, розповів секретар РНБО Олексій Данілов в коментарі "Радіо Свобода".

"…о 2:50 хвилин був здійснений підрив дамби російськими терористами тою вибухівкою, ми вважаємо, яка була закладена ще заздалегідь - у вересні-жовтні минулого року. Швидше за все, за вказівкою Москви все це відбулося вчора…", - зазначив чиновник.

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За його словами, підрив дамби - спланована ворожа операція. "…те, що це відбулося саме вчора - це ще раз свідчить про те, що це задум російських військових, і команда на цей терористичний акт видавалася безпосередньо з Кремля, з кабінету Путіна, на інших рівнях такі вказівки не даються…", - підкреслив Данілов.

Підрив Каховської ГЕС - наслідки для України, про які варто знати

Росіяни рано вранці 6 червня підірвали Каховську дамбу, її неможливо відновити у тому вигляді, в якому вона існувала. Унаслідок підриву ГЕС підтоплено низку населених пунктів на півдні України, проводиться евакуація людей та тварин, вже відомо про трьох осіб, які зникли безвісти.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляло, що керівництво РФ здійснило такий страшний злочин, оскільки панікує і таким чином хотіло ускладнити дії захисників нашої держави.

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