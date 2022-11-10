Президент США наголосив, що не думає про жодні компроміси у контексті війни Росії проти України.

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив, що питання проведення переговорів із Російською Федерацією залежить від України.

Як передає кореспондент УНІАН, на пресконференції, яка транслювалася Білим домом у соціальних мережах, у президента США попросили уточнити, що він мав на увазі, коли говорив, що залишається побачити, чи готова Україна піти на компроміс з Росією. Байден уточнив, що в жодному разі не мав на увазі компроміси стосовно територіальних поступок.

"Ні, я не думаю. Це залежить від українців. Нічого без України про Україну", – наголосив Байден.

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При цьому, президент США зазначив, що особисто не думає про жодні компроміси.

Байден уточнив, що з огляду на те, що якщо російські війська виведуть свої сили з правого берега Дніпра, обидві сторони – Україна і Росія – вирішуватимуть, що робити в зимовий період і чи йти на компроміси.

"Це те, що станеться. Так або ні. Я не знаю, що вони будуть робити", – сказав Байден, але додав, що не буде говорити українцям, як вони мають вчинити.

Переговори України та Росії: роль США

Видання Politico писало, що нібито нова позиція президента України Володимира Зеленського про те, що мирні переговори з Росією можуть початися з Володимиром Путіним при владі, була безпосередньо спричинена м'яким підштовхуванням з боку адміністрації Байдена.

Проте як повідомили "Українській правді" високопоставлені співрозмовники у дипломатичних колах, ніякого схиляння до "миру" з боку Заходу не було.

Водночас офіційний представник Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що США не бачать ознак готовності Росії до участі в добросовісних переговорах із Україною. За його словами, росіяни могли б продемонструвати свою готовність і здатність вести добросовісний діалог і дипломатію з Україною кількома способами.

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