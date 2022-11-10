Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив, що питання проведення переговорів із Російською Федерацією залежить від України.
Як передає кореспондент УНІАН, на пресконференції, яка транслювалася Білим домом у соціальних мережах, у президента США попросили уточнити, що він мав на увазі, коли говорив, що залишається побачити, чи готова Україна піти на компроміс з Росією. Байден уточнив, що в жодному разі не мав на увазі компроміси стосовно територіальних поступок.
"Ні, я не думаю. Це залежить від українців. Нічого без України про Україну", – наголосив Байден.
При цьому, президент США зазначив, що особисто не думає про жодні компроміси.
Байден уточнив, що з огляду на те, що якщо російські війська виведуть свої сили з правого берега Дніпра, обидві сторони – Україна і Росія – вирішуватимуть, що робити в зимовий період і чи йти на компроміси.
"Це те, що станеться. Так або ні. Я не знаю, що вони будуть робити", – сказав Байден, але додав, що не буде говорити українцям, як вони мають вчинити.
Переговори України та Росії: роль США
Видання Politico писало, що нібито нова позиція президента України Володимира Зеленського про те, що мирні переговори з Росією можуть початися з Володимиром Путіним при владі, була безпосередньо спричинена м'яким підштовхуванням з боку адміністрації Байдена.
Проте як повідомили "Українській правді" високопоставлені співрозмовники у дипломатичних колах, ніякого схиляння до "миру" з боку Заходу не було.
Водночас офіційний представник Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що США не бачать ознак готовності Росії до участі в добросовісних переговорах із Україною. За його словами, росіяни могли б продемонструвати свою готовність і здатність вести добросовісний діалог і дипломатію з Україною кількома способами.