Західні партнери не вмовляли Україну до переговорів з Росією.
Як повідомили "Українській правді" висопоставлені співрозмовники у дипломатичних колах, ніякого схиляння до "миру" не було.
"Вони (партнери - УНІАН) не схиляють до переговорів, а просто говорять, що "бажано посилати росіян не так категорично", щоб європейцям було спокійніше жити", - кажуть джерела видання.
Співрозмовники журналістів заперечують, що західні партнери тиснуть на Україну і закликають сідати за стіл переговорів з Росією.
"Насправді нічого серйозного не відбувається. Є дуже туманні розмови про те, як рухатися далі", - пояснив УП співрозмовник, залучений у міжнародні переговори.
Жодних підготовчих робіт щодо можливих переговорів з РФ станом на зараз не відбувається, наголошують журналісти.
Переговори з Росією
Як писало видання "The Wall Street Journal", радник Байдена Джейк Салліван протягом останніх місяців веде неофіційні переговори з людьми Путіна - Юрієм Ушаковим і Миколою Патрушевим, під час яких Вашингтон застерігає Москву від застосування ядерної зброї.
У Білому домі згодом зазначили, що "залишають за собою право говорити з Росією про зниження ризиків на вищому рівні".
Услід за приїздом до Зеленського Саллівана в американській пресі з'явилась інформація, що США нібито просять Україну показати відкритість до переговорів.
Водночас представники Адміністрації Байдена неодноразово наголошували, що Україна сама вирішуватиме, коли сідати з Москвою за стіл переговорів, а Вашингтон намагатиметься зміцнити позицію України шляхом відвойованих територій.
Італійська газета "Republica" напередодні писала, що США нібито бачать перспективу переговорів з Росією після деокупації Херсона. Своєю чергою, радник глави ОП Михайло Подоляк підкреслив, що звільнення півдня дасть бонусів у переговорах "з позиції сили", але у всіх варіантах йтиметься про повне виведення російських військ.