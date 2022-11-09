Жодних підготовчих робіт щодо можливих переговорів з РФ станом на зараз не відбувається.

Західні партнери не вмовляли Україну до переговорів з Росією.

Як повідомили "Українській правді" висопоставлені співрозмовники у дипломатичних колах, ніякого схиляння до "миру" не було.

"Вони (партнери - УНІАН) не схиляють до переговорів, а просто говорять, що "бажано посилати росіян не так категорично", щоб європейцям було спокійніше жити", - кажуть джерела видання.

Співрозмовники журналістів заперечують, що західні партнери тиснуть на Україну і закликають сідати за стіл переговорів з Росією.

"Насправді нічого серйозного не відбувається. Є дуже туманні розмови про те, як рухатися далі", - пояснив УП співрозмовник, залучений у міжнародні переговори.

Жодних підготовчих робіт щодо можливих переговорів з РФ станом на зараз не відбувається, наголошують журналісти.

Переговори з Росією

Як писало видання "The Wall Street Journal", радник Байдена Джейк Салліван протягом останніх місяців веде неофіційні переговори з людьми Путіна - Юрієм Ушаковим і Миколою Патрушевим, під час яких Вашингтон застерігає Москву від застосування ядерної зброї.

У Білому домі згодом зазначили, що "залишають за собою право говорити з Росією про зниження ризиків на вищому рівні".

Услід за приїздом до Зеленського Саллівана в американській пресі з'явилась інформація, що США нібито просять Україну показати відкритість до переговорів.

Водночас представники Адміністрації Байдена неодноразово наголошували, що Україна сама вирішуватиме, коли сідати з Москвою за стіл переговорів, а Вашингтон намагатиметься зміцнити позицію України шляхом відвойованих територій.

Італійська газета "Republica" напередодні писала, що США нібито бачать перспективу переговорів з Росією після деокупації Херсона. Своєю чергою, радник глави ОП Михайло Подоляк підкреслив, що звільнення півдня дасть бонусів у переговорах "з позиції сили", але у всіх варіантах йтиметься про повне виведення російських військ.

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