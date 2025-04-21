Вони планували закріпитися, однак українські бійці зірвали їхні плани.

Бійці 15 бригади Нацгвардії "Кара-Даг" взяли в полон російських піхотинців, які намагалися закріпитися у зоні відповідальності 2 батальйону оперативного призначення.

Відео з полоненими опубліковане в офіційному Telegram-каналі командувача Національної гвардії України Олександра Півненка. Він повідомив, що це сталося на Куп'янському напрямку. Один з окупантів приїхав вбивати українців із Татарстану, а інший - з Орловської області:

"Підрозділами безпілотних систем ворожу групу було завчасно виявлено та створено умови для подальших дій піхотинців. Окупанти вирішили не випробовувати долю і прийняли правильне рішення здатися в полон та залишитися живими".

Полон ЗСУ

Українські військовослужбовці систематично повідомляють про взяття у полон російських загарбники, які пішли воювати проти України.

Відео дня

Наприкінці березня "Азов" показав відео, на якому можна побачити полонених з Торецького напрямку. Повідомлялося, що в український полон потрапили одразу 20 загарбників.

Також бійці "Азову" взяли в полон штурмовика з армії РФ, який раніше воював у приватній військовій компанії "Вагнер" та "ходив на Москву" у червні 2023 року.

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