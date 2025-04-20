Після двох тижнів підготовки окупанта кинули на війну.

Бійці 4 батальйону бригади "Спартан" захопили у полон чергового російського окупанта.

Відео допиту росіянина вони виклали у соцмережі. За словами полоненого, він вирішив піти воювати проти українців, щоб уникнути ув’язнення у себе на батьківщині, а заразом і заробити грошей.

"34-річний мешканець Самарської області підписав контракт у лютому цього року, перебуваючи у СІЗО. Пішов воювати, щоб заробити грошей і уникнути кримінального покарання за нанесення тяжких тілесних ушкоджень", - йдеться у повідомленні.

Після 2-тижневої підготовки окупанта відправили на війну в Україну. Він отримав завдання зайняти позицію і вести спостереження.

У "Спартані" зазначили, що окупант завдання успішно провалив і потрапив у полон та поповнив "обмінний фонд".

Полон ЗСУ

Раніше повідомлялося, що "Азов" взяв у полон "вагнерівця", який розповів, як ходив з Пригожиним на Москву. Окупант сказав, що був розчарований завершенням заколоту. Вже у Білорусі він звільнився і повернувся до Росії, однак там його ув'язнили та вмовили підписати контракт з міністерством оборони.

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