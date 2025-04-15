Окупант каже, що був розчарований завершенням заколоту.

Російський штурмовик, якого взяли у полон бійці "Азову", розповів про службу у військовій компанії "Вагнер" та похід на Москву разом з її ватажком Євгеном Пригожиним.

Розмова із Віталієм Тюменцевим з Алтайського краю опублікована у Telegram-канал "Николаевский Ванек". Навесні 2023 року він підписав контракт з ПВК "Вагнер", а невдовзі познайомився із Пригожиним, який приїхав вітати своїх найманців із 9 травня:

"Він "кусався" з Москвою. Тому що чиновникам більше грошей заробити треба було і людей губити. А він правду почав говорити".

Окупант каже, що був розчарований рішенням ватажка "вагнерівців" припинити рух в бік російської столиці. Вже у Білорусі він звільнився і повернувся до Росії, однак там його ув'язнили та вмовили підписати контракт з міністерством оборони.

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Тюменцев розповідає про великі втрати російської армії - з шести екіпажів машин, на яких окупанти заїхали до Торецька, вижили лише ті, хто здався в український полон. За словами загарбника, командування 9 окремої мотострілецької бригади віддавало накази "обнуляти" тих, хто тікав під час бою.

Похід Пригожина на Москву

"Заколот Вагнера" відбувся 23–24 червня 2023 року і став найбільш резонансною внутрішньою кризою в Росії з початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Пригожин звинуватив російське міноборони в обстрілі табору своїх бійців і оголосив "марш справедливості" на Москву. Вони без спротиву захопили Ростов-на-Дону та рушили в напрямку Москви, дійшовши до межі Воронезької і Липецької областей.

Однак після цього ватажок ПВК погодився зупинити просування в обмін на гарантії безпеки: йому дозволили виїхати до Білорусі, а кримінальну справу обіцяли закрити.

Менше ніж через два місяці, 23 серпня, Пригожин загинув у авіакатастрофі в Тверській області - літак із ним вибухнув у повітрі. У тій же катастрофі загинув і співзасновник "Вагнера" Дмитро Уткін.

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