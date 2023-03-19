Він заявив, що у цьому випадку у Польщі не буде вибору.

Якщо Україна програє у війні з Російською Федерацією, Польща буде змушена вступити в конфлікт.

Про це заявив посол Польщі у Франції Ян Емерік Рощишевський в ефірі телеканалу LCI, коментуючи рішення передати Україні винищувачі. За його словами, у Варшави не буде вибору.

"Тому або Україна сьогодні буде захищати свою незалежність, або, якщо вона цього не зробить, ми будемо змушені втягнутися в цей конфлікт, тому що наші цінності, які є основою нашої цивілізації, перебувають під загрозою, тому у нас не буде вибору", - заявив Рощишевський.

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Відомий російський політолог Анатолій Несміян пояснив, що це пряма погроза Кремлю. Крім того, Польща сама визначатиме, що саме вважати поразкою, оскільки це досить розмите формулювання.

"Загалом Польща самостійно визначатиме, коли саме Україна зазнає поразки, і самостійно готова вступити в бойові дії сепаратно від НАТО. НАТО, до речі, у цьому випадку не застосовуватиме положення свого статуту про захист члена організації, оскільки поляки явно діятимуть не на своїй території, а отже, безпосередньої загрози самій Польщі немає. А от якщо з'явиться – тоді ситуація буде іншою", - зазначив він.

На думку політолога, це досить сильна погроза, оскільки у цьому разі в дуже вразливому стані опиниться Калінінград.

"Наш великий комбінатор (Путін - УНІАН) уже примудрився майже прийняти до НАТО Фінляндію, що робить можливості ходіння Балтійського флоту на виручку Калінінграду дуже проблематичними. Отже, введення польських збройних сил на територію України буде підкріплене двома загрозами - у разі спроби загрожувати безпосередньо Польщі вона має можливість асиметричної відповіді по Калінінграду, а в разі хоча б одного удару по території Польщі до подій буде змушена підтягуватися вже все НАТО", - підсумував Несміян.

Війна в Україні: роль Польщі

Польща з самого початку війни потужно підтримує Україну. Ця країна, зокрема, однією з перших погодилась передати ЗСУ танки, а потім і бойову авіацію.

Як повідомляв УНІАН, 9 березня міністр оборони Словаччини Ярослав Надь заявив, що Словаччина та Польща можуть за спільною процедурою передати Україні свої винищувачі МіГ-29.

Варто додати, що Польща розпочала наймасштабнішу за останні 50 років кампанію з переозброєння своєї армії, прагнучи зробити її найсильнішою на європейському континенті.

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