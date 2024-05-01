Попереду три сакральні дати: експерт застеріг щодо можливих провокацій ворога

За словами Петра Черника, РФ наразі намагається досягти якомога більших перемог напередодні інавгурації Путіна.

Військовий експерт та полковник запасу Петро Черник в ефірі телемарафону прокоментував інформацію про можливу зупинку просування РФ на фронті.

"Я це пов'язую з надходженням західної зброї, особливо в частині артилерійських боєприпасів. Саме цей тип зброї є визначальним, ствольну артилерію ніколи не замінить. Я жодним чином не применшу сили ворога, але все ж таки вони не просунулися від Авдіївки далі, ніж на 5-8 кілометрів. Успіхи тактичні і чому так – політична складова, Путіну потрібна хоч якісь успіхи до його інавгурації, тому вони так і тиснуть", – сказав Черник.

Він також застеріг, що найближчим часом Росія може завдати нових масованих ударів по Україні.

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"Попереду у РФ три сакральні дати: Воскресіння Христове, інавгурація Путіна та 9 травня. Чи можуть вони влаштувати провокації? Звісно можуть. Від останнього масованого ракетного удару пройшло багато часу, вони вже встигли обслужити ракетоносії. Але нічого нового в стратегічному сенсі нічого нового вони проти нас застосувати не можуть. Якщо й можливі якісь нові підлості – це ядерні провокації", – пояснив Черник.

Російсько-українська війна триває: що треба знати

Напередодні аналітики з Інституту вивчення війни повідомили, що Росія зупинила просування на фронті, готуючись до нового наступу. На думку експертів, росіяни будуть намагатися йти у напрямку Торецька.

Також, аналітики розповіли, що українські воїни відвоювали втрачені позиції під Кремінною. Це сталося під час боїв впродовж 30 квітня.

За даними Генштабу, російські окупанти продовжують тиснути на Сили оборони на фронті – найскладнішими залишаються Бахмутський та Авдіївський напрямки.

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