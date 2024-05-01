Росія зупинила просування на фронті, це пауза перед наступом, - ISW

Ймовірно, росіяни будуть намагатися йти у напрямку Торецька.

Російські окупанти сповільнили просування і готують резерви, аби спробувати наступати в напрямку Торецька.

Як йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), 30 квітня в районі Авдіївки російські війська вперше за кілька днів не здійснили жодних підтверджених наступів. На напрямку Бахмут-Часів Яр російські війська здійснили більше атак, ніж біля Авдіївки.

У вчорашніх зведеннях Генштабу України повідомлялося про 47 атак РФ на Авдіївському напрямку та 57 атак на Бахмутському напрямку - найбільше на напрямку Часів Яр.

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Аналітики ISW зауважують, що звіту за один день недостатньо, щоб встановити закономірність, але це може свідчити про те, що російські війська дещо сповільнюють темпи атак навколо Авдіївки, водночас відновлюючи наступальні дії навколо Часового Яру.

З 20 квітня російські війська зосередилися на нарощуванні тактичного успіху поблизу Очеретиного (на північний захід від Авдіївки) та Новокалинового (на північ від Авдіївки), але станом на 30 квітня темпи підтвердженого просування, схоже, сповільнилися.

Ймовірно, окупанти можуть вирішити наступати зі свого виступу на північ від Авдіївки в напрямку Торецька, щоб доповнити російські наступальні операції поблизу Часового Яру. Для цього Росії потрібна тактична пауза, щоб зосередити сили для наступу.

Як зазначають аналітики, Часів Яр - оперативно важливий об’єкт, оскільки він стане плацдармом для російських військ для початку наступальних операцій на Дружківку та Костянтинівку, які слугують фортецями для чотирьох великих міст Донецька. Проте російським військам, ймовірно, знадобиться більш тривала пауза для підсилення існуючих підрозділів і передислокації додаткових сил у район Очеретиного, якщо вони вирішать спробувати просунутися на північ до району Торецька.

Війна в Україні: ситуація на передовій

За даними Генштабу ЗСУ, упродовж доби, 30 квітня 2024 року, російські окупанти атакували майже на всіх напрямках фронту. Найгарячіше було на Бахмутському та Авдіївському – там українські захисники відбили 24 та 23 атаки відповідно.

Водночас на Новопавлівському напрямку ворог 10 разів намагався прорвати оборону наших військ. Ще 16 атак українські оборонці відбили на Лиманському.

Начальник прес-служби прикордонного загону "Сталевий кордон" Іван Шевцов заявив, що росіяни почнуть наступ на кількох напрямках до 9 травня. За його словами, Сили оборони до цього готові, і прикордонники в тому числі.

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