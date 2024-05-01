Українські воїни відвоювали втрачені позиції під Кремінною, - ISW

Українські війська відновили контроль над деякими втраченими позиціями поблизу Кремінної в ході бойових дій 30 квітня. Сили оборони просунулися на схід від Ямполівки, що знаходиться на захід від Кремінної, відвоювавши позиції уздовж смуги вітру в цьому районі.
Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW). Натомість на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна тривали спроби росіян прорвати оборону ЗСУ, однак підтверджених змін лінії фронту на цій ділянці не було.
Російське джерело заявляло, що окупанти нібито здійснили прорив у центральну та південно-східну частини Кислівки. ISW зафіксував лише підтверджені наступи в східній частині населеного пункту.
На Сіверському напрямку на північний схід від Бахмута 30 квітня продовжувались позиційні бойові дії. Змін на лінії фронту в цьому районі не зафіксовано.
Також окупанти заявили про своє просування поблизу Часового Яру. Геолокаційні знімки, які були опубліковані 29 квітня, свідчать, що росіяни просунулися до східного боку Сіверсько-Донецького каналу на Донбасі на південь від Часового Яру, де канал проходить підземно.
30 квітня позиційні бої відбувалися на захід і південний захід від Донецька, але змін на лінії фронту не було підтверджено. Російський військовий блогер стверджував, що російські війська просунулися на 450 метрів на ділянці фронту завширшки в один кілометр на північно-східній околиці Красногорівки (на захід від Донецька), однак ISW не підтвердив візуальних доказів цих заяв.
30 квітня російські війська також заявили про просування на кордоні Донецько-Запорізької області, але зміни лінії фронту там не зафіксовано.
Війська РФ також здійснили наступ у Роботиному. Геолокаційні зображення від 29 квітня свідчать про те, що військовослужбовці з 71-го мотострілецького полку Росії атакували Роботине та встановили російський прапор у західній частині населеного пункту.
30 квітня російські війська активно витісняли українські сили з позицій на східному березі Херсонської області та островах на Дніпрі. За повідомленням Генштабу України, російські сили також невдало спробували атакувати українські позиції поблизу Кринок.
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Як повідомляв УНІАН, російські окупанти сповільнили просування і готують резерви, аби спробувати наступати в напрямку Торецька.
У звіті Інституту вивчення війни (ISW) зазначається, що 30 квітня в районі Авдіївки російські війська вперше за кілька днів не здійснили жодних підтверджених наступів. На напрямку Бахмут-Часів Яр російські війська здійснили більше атак, ніж біля Авдіївки.
Протягом минулої доби на фронті відбулося 122 бойових зіткнення. Найактивніше росіяни штурмують на Бахмутському та Авдіївському напрямках.