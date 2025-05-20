Цієї ночі українські військові попереджають про загрозу ударних дронів-камікадзе, які вкотре запустила по Україні Російська Федерація.
Інформація оновлюється...
Згідно з даними Командування Повітряних сил ЗСУ від 01:19, наразі російські безпілотники фіксують в небі над наступними областями:
- на північному заході Харківщини, курс - південно-західний;
- в центральній частині та на півдні Сумщини, курс - західний/південно-західний;
- на півночі Донеччини, курс - південно-західний;
- на заході Донеччини, курс - північно-східний;
- на сході Чернігівщини, курс - західний/південно-західний;
- на північному сході Полтавщини, курс - південно-західний.
Дронові атаки на Україну
Як відомо, війну в Україні не дарма називають "війною дронів" - обидві країни модернізують та розширюють свої арсенали безпілотних літальних апаратів, впроваджуючи нові технології та тактики для підвищення ефективності на полі бою.
БПЛА типу "Shahed" окупанти використовують і для терору українських міст. Спочатку Росія закупала їх у Ірану, однак потім облаштувала виробництво цих безпілотників на своїй території.
Ще на початку року повідомлялося, що росіяни почали начиняти бойову частину дронів-камікадзе типу "шахед" шрапнеллю. А цієї весни стало відомо, що у Києві спрацювали "відстрочені" касетні боєприпаси, які скинули з БПЛА.