Повітряні сили повідомляють про пересування дронів.

Цієї ночі українські військові попереджають про загрозу ударних дронів-камікадзе, які вкотре запустила по Україні Російська Федерація.

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Згідно з даними Командування Повітряних сил ЗСУ від 01:19, наразі російські безпілотники фіксують в небі над наступними областями:

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на північному заході Харківщини, курс - південно-західний;

в центральній частині та на півдні Сумщини, курс - західний/південно-західний;

на півночі Донеччини, курс - південно-західний;

на заході Донеччини, курс - північно-східний;

на сході Чернігівщини, курс - західний/південно-західний;

на північному сході Полтавщини, курс - південно-західний.

Дронові атаки на Україну

Як відомо, війну в Україні не дарма називають "війною дронів" - обидві країни модернізують та розширюють свої арсенали безпілотних літальних апаратів, впроваджуючи нові технології та тактики для підвищення ефективності на полі бою.

БПЛА типу "Shahed" окупанти використовують і для терору українських міст. Спочатку Росія закупала їх у Ірану, однак потім облаштувала виробництво цих безпілотників на своїй території.

Ще на початку року повідомлялося, що росіяни почали начиняти бойову частину дронів-камікадзе типу "шахед" шрапнеллю. А цієї весни стало відомо, що у Києві спрацювали "відстрочені" касетні боєприпаси, які скинули з БПЛА.

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