Росія продовжує атакувати мирні міста.

Географія та жорстокість російських ударів по Україні кожного дня та кожної ночі демонструє, що кремлівському правителю Путіну плювати на дипломатію.

Про це у вечірньому відеозверненні сказав президент України Володимир Зеленський. За його словами, лише сьогодні під ударами дронів, артилерії та керованих авіаційних бомб опинилися Черкаська, Херсонська, Донецька, Запорізька, Дніпропетровська, Сумська та Харківська області:

"Ми вже кілька тижнів маємо саме американську пропозицію про безумовне припинення вогню. І щодоби фактично у відповідь на цю пропозицію - російські дрони, російські бомби, артилерійські обстріли, балістика".

Президент зазначив, що Росія заслуговує на всі жорсткі кроки, які можуть зламати її здатність воювати та підтримувати систему, яка не хоче нічого, крім війни.

Відео дня

Російська атака на Харків

​Нагадаємо, вчора російські війська здійснили атаку на військовий госпіталь у Харкові, використовуючи безпілотні літальні апарати типу Shahed. Будівля шпиталю зазнала пошкоджень, також постраждали розташовані поруч житлові будинки.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що під час цієї атаки було поранено 27 людей, серед яких двоє - діти. Один із безпілотників влучив у приватний будинок у Шевченківському районі міста, загинула одна людина.​

Генеральний штаб Збройних сил України наголосив, що умисний обстріл медичної установи є грубим порушенням норм міжнародного гуманітарного права та кваліфікується як воєнний злочин.

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