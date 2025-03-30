Поранені - жителі Антонівки, відкрито кримінальне провадження.

Сьогодні, 30 березня, російські окупанти протягом дня скидають з БпЛА вибухівку на Херсон та передмістя. Вже відомо про шістьох поранених. Про це розповіли у пресслужбі Херсонської обласної прокуратури.

За даними слідства, протягом 30 березня російські військові обстрілювали населені пункти Херсонської області з артилерії та за допомогою дронів різного типу.

"Станом на 18:00 відомо про шістьох поранених внаслідок скидання снарядів з БпЛА. Всі вони дістали травм в Антонівці. Одна жінка - о 6:15, інші - приблизно о 12:00 та 13:20, коли ворог атакував людей одразу на кількох вулицях", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

У пресслужбі додають, що розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України). Наразі прокурори разом зі слідчими продовжують документувати воєнні злочини, скоєні військовими ЗС РФ.

За даними Херсонської ОВА, від удару з російського дрона в Антонівці 34-річний чоловік дістав мінно-вибухову травму та перелом гомілки - його шпиталізували для надання меддопомоги. Ще двоє потерпілих - чоловіки, 67 та 75 років, у яких вибухові травми.

Окрім того, за даними ОВА, близько 13:30 у Дніпровському районі Херсона під атаку російського безпілотника потрапили двоє людей: жінки, 36 та 55 років, дістали мінно-вибухові травми та уламкові поранення ніг.

Атаки РФ - останні новини

Як писав УНІАН, 27 березня російська армія завдала масованого удару по середмістю Херсона, в тому числі по залізничному вокзалу. Внаслідок "прильотів" потрощено будівлю залізничного вокзалу та багатоквартирні будинки. Загинуло двоє людей, серед п’яти поранених - двоє медиків, які допомагали постраждалому.

Через удар по вокзалу Херсона та навколишній інфраструктурі було пошкоджено вагон поїзда №110 Херсон - Львів, через що поїзд відправився із затримкою у півтори години.

Також повідомлялось, що 29 березня росіяни вдарили по Харківщині. За словами очільника Харківської ОВА, внаслідок атаки постраждало двоє людей та спалахнули приватний будинок й господарча споруда.

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