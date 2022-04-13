Карім Хан заявив про обґрунтовані підстави вірити, що скоєні російською армією злочини відповідають юрисдикції Міжнародного кримінального суду.

Прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан під час відвідування Бучі заявив, що Україна є місцем злочину.

Про це йдеться у повідомленні Суду у Twitter.

"Прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан під час візиту до Бучі: Україна - це місце злочину. Ми тут, бо маємо обґрунтовані підстави вірити, що були скоєні злочини в рамках юрисдикції Міжнародного кримінального суду. Ми повинні розсіяти туман війни, аби дізнатися правду", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 3 березня прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан повідомив, що МКС почав розслідування воєнних злочинів і злочинів проти людяності внаслідок російського вторгнення в Україну.

Він заявив, що отримав звернення від 39 країн про ситуацію в Україні, що дозволило почати розслідування ситуації в Україні у період з 21 листопада 2013 року, тим самим охоплюючи масштаб будь-яких минулих чи поточних тверджень про воєнні злочини, злочини проти людяності або геноцид, скоєні у будь-якій частині України будь-якою особою.

Вас також можуть зацікавити новини: