Внаслідок обстрілу Краснопільської громади пошкоджено два автомобілі, гараж та житловий будинок у селі Майське.

Протягом дня окупанти обстріляли п'ять громад Сумщини, зафіксовано понад 100 "прильотів".

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

За його словами, сьогодні росіяни здійснили 7 обстрілів 5 громад області − Краснопільської, Новослобідської, Зноб-Новгородської, Есманської та Кириківської.

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"Зафіксовано понад 100 прильотів. Били зі ствольної артилерії, мінометів та РСЗВ. На щастя, без жертв. Але є руйнування", - розповів голова ОВА.

Живицький додав, що внаслідок обстрілу Краснопільської громади пошкоджено два автомобілі, гараж та житловий будинок у селі Майське.

Нагадаємо, на Сумщині підірвався на міні власник аграрної компанії. Так, загинув місцевий фермер - власник аграрної компанії та депутат селищної ради, голова асоціації фермерів та приватних земле­власників Сумської області Іван Дейнека.

Він розминався із зустрічною автівкою та з'їхав на обочину з дороги, проігнорував попереджувальні таблички "обережно міни".

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