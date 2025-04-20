Президент України Володимир Зеленський пропонує Росії відмовитися від далекобійних дронових та ракетних ударів по цивільній інфраструктурі на 30 діб із можливістю продовження.

Він написав у своєму Telegram-каналі, що, згідно із останньою доповіддю головкома Олександра Сирського, від початку доби російська армія більш ніж дві тисячі разів порушувала припинення вогню. Зафіксовано 67 російських штурмів, найбільше - на Покровському напрямку. Росія здійснила 1355 обстрілів, з них 713 - важке озброєння, а також 673 разів застосувала FPV-дрони.

Український президент підкреслив, що окупанти не дотрималися своєї обіцянки тишіна на всіх основних напрямках фронту, а також досі не відповіли на українську пропозицію повної тиші на 30 діб:

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"Втім, сьогодні не було повітряних тривог. Отже, це формат тиші, яка досягнута і яку найлегше продовжити. Україна пропонує відмовитися від будь-яких ударів далекобійними дронами та ракетами по цивільній інфраструктурі на термін щонайменше 30 діб із можливістю продовження. Якщо Росія не погодиться на такий крок, це буде доказом, що вона хоче робити й надалі тільки те, що знищує життя людей і продовжує війну".

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