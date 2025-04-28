За словами американського сенатора, Росії та Путіну треба чітко продемонструвати, що Америка готова перетворити їх на "корм для риб".

Російський диктатор Володимир Путін порушив усі обіцянки, які давав президенту США та його переговорникам. Дональду Трампу варто бути готовим перетворити Путіна та Росію на "корм для риб".

Таку заяву зробив сенатор США від Республіканської партії Джон Кеннеді в етері каналу Fox News.

"Я не думаю, що стане краще, поки ми не дамо зрозуміти Путіну, що ми готові перетворити його та його країну на корм для риб", - заявив Кеннеді.

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При цьому сенартор-республіканець уточнив, що не йдеться про ядерну війну, а про жорсткі економічні санкції проти Росії. Він заявив, що Путін безкарно обманює Трампа.

"Путін порушив всі обіцянки, які давав Трампу. Він хоче зберегти всю територію, яку захопив. Путін вважає, що Америка на повному ходу мчить у місто дурнів. Він думає, що ми боїмося його. І він продовжуватиме так поводитися, поки не зрозуміє, що за свої дії доведеться дорого заплатити... Він обдурював президента Трампа на кожному кроці та виявив неповагу до Трампа", - заявив він.

Кеннеді закликав жорсткіше тиснути на економіку Росії, зокрема повністю перекрити продаж її нафти, що є ключовим для Москви.

Мирні переговори

Як відомо, переговірний процес між Україною, США та Росією залишається складним та суперечливим. Попри активні дипломатичні зусилля, ключові розбіжності між сторонами є невирішеними.​

Президент Дональд Трамп активно просуває мирний план, який передбачає визнання Криму частиною Росії, де-факто визнання російського контролю над окупованими територіями та відмову України від вступу до НАТО.

Президент Володимир Зеленський категорично відкидає будь-які поступки щодо Криму та інших окупованих територій.​ Крім того, країна наполягає на наданні чітких міжнародних гарантій безпеки.​

У Москві днями заявили, що нібито готові до прямих перемовин з Україною без попередніх умов. Раніше кремлівський правитель Путін вимагав, щоб спочатку Київ повністю вивів війська з чотирьох областей.

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