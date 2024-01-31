На її думку, Україна доб'ється дуже великих успіхів.

Заступник Державного секретаря США Вікторія Нуланд озвучила власний прогноз на хід подій у 2024 році.

Як пише РБК-Україна, вона зазначила, що російського президента Володимира Путіна чекають сюрпризи на полі бою в Україні. На її думку, Україна доб'ється дуже великих успіхів.

"Я повинна сказати, що я покидаю сьогодні Київ з великою впевненістю в єдності і рішучості українського народу щодо 2024 року. Я також впевнена, що незважаючи на те, що Україна зміцнює свій захист, Путіна чекають сюрпризи на полі бою. І Україна доб'ється дуже великих успіхів", - сказала заступник Державного секретаря США.

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Війна в Україні - прогнози

Начальник Головного управління розвідки МО України Кирило Буданов припустив, що атаки на російську інфраструктуру можуть посилитися. Відмовившись визнати причетність України до атак дронів в Росії, він заявив, що такі операції "цілком можливі".

Щонайменше 315 тисяч російських окупантів було поранено або вбито під час війни в Україні. Про це у своїй колонці для журналу Foreign Affairs повідомив директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс. За його словами, війна президента держави-агресора Володимира Путіна вже стала провалом Росії на багатьох рівнях.

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