Резніков розповів, що добиралась на перемовини в Білорусь українська перемовна делегація на НАТОвських гелікоптерах.

На перші перемовини в Білорусь українська делегація летіла на НАТОвських гелікоптерах і мабуть це була перша техніка альянсу, що перетнула кордон Білорусі.

Про це сказав міністр оборони Олексій Резнікова в спецпроекті журналіста Дмитра Комарова, розповідаючи про перші перемовини з Росією в кінці лютого 2022 року, які відбувалися в Білорусі.

Він зазначив, що йому дуже важко і в плані емоційно давалися ці переговори, бо вже була ненависть до ворога, а це не професійно. Бо для успішних переговорів треба почати з потискання руки і "не гарчати", бо інакше на перемовини не треба йти. Тому було важко.

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Резніков нагадав, що перемовини відбувалися в Білорусі, керівництву якої українська сторона не довіряла. "Нас могли там просто взяти в заручники - і привіт, і за якийсь інцидент. Випадково по дорозі вбити і на цьому все", - зазначив міністр.

Резніков розповів, що добиралась на перемовини в Білорусь українська перемовна делегація на НАТОвських гелікоптерах.

"Вони пропонували, що вони нам зроблять коридор і ми через окуповану частину до них заїдемо. Але ми сказали, що доберемось так як будемо вважати за потрібне", - наголосив міністр.

За його словами, була комунікація з польськими колегами, і делегація добралася в Польщу, а звідти вертольотами НАТО прилетіли на територію Білорусі, а там вже до місця перемовин долітали білоруським вертольотом.

"Я думаю, що це вперше вертольоти країни НАТО сідали на білоруську землю", - пожартував він.

"Мене вразила цинічність росіян ще одна. В той день, коли ми вже були на перемовинах вже нарахували десь 3000 вбитих росіян. Це вже було багато – 3000 вбитих плюс поранені. От ми сидимо, розмовляємо, а з того боку сидять їх перемовники…Я їм говорю, добре, ми домовилися про гуманітарні коридори, про забезпечення виведення населення, а що будемо робити з тілами ваших загиблих? Може ми вам віддамо, щоб їх матері змогли поховати?", - розповідає Резніков як звернувся до росіян на перемовинах.

За його словами, росіяни після цих слів мовчки на нього дивляться. Він їм продовжує говорити, що, мовляв, ми готові були б ці тіла у вагони завантажити і переслати в Росію, але "ви ж нам вагони не провернете, бо собі заберете".

"Голова делегації (йдеться про російських перемовників - УНІАН) повертається до заступника міністра оборони, а той каже: "Ми не підтверджуємо. У нас загинуло там 10 чи 20, чи 30". Голова делегації каже "військові не підтверджують", на що я їм відповідаю: "Ви то може й не підтверджуєте, але 3000 ваших тіл гниють на нашій землі. Тоді насипемо їм насіння, нехай соняшниками проростають", - розповів Резніков.

За його словами, через декілька тижнів після перемовин в Україну прибув керівник і представники Червоного Хреста, які повернулися з Москви. Резніков зазначає, що звернувся до нього із запитанням чи знає керівництво РФ про реальну кількість загиблих росіян, чи доносять цю правду "на гору". За його словами, той у відповідь зазначив, що "заступник міністра точно знає, це я побачив по обличчю, думаю, що і міністр має знати, бо це облік, але я не впевнений, що вони доносять правду "на верх", бо вони бояться її донести, бо не хочуть бути "кіллер-месенджер", тобто тими, хто несе погану звістку".

Резніков додав, що на той момент Путін міг і не знати про кількість втрат, але зараз велику кількість втрат Росії важко приховати.

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