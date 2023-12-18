Також ворог накопичує різні види ракет.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що російські окупанти мають наразі достатньо дронів-камікадзе, щоб атакувати Україну щодня з різних напрямків.

"Ми вже бачили їх рекордне застосування буквально нещодавно на нашу столицю. Тому ракети звичайно ворог має і буде ними обстрілювати, але треба нарощувати наші спроможності щодо збиття ударних БПЛА", - наголосив він в ефірі телемарафону.

За словами Ігната задуми ворога щодо масованого ракетного удару по Україні з'ясувати складно. Поки зрозуміло, що Рф накопичує певні засоби. Також речник зазначив, що влітку було більше різних ракетних атак.

Відео дня

"Це крилаті ракети, зокрема. Балістичні ракети, маю на увазі "Іскандер-М". Зрештою такі речі, які відбувалися останнім часом, ми не вперше переживаємо.... Ми бачили улітку і "Кинджали", і крилаті ракети, і балістичні, і дрони. Зараз ворог почав ближче до холодної пори застосовувати ракети повітряного базування: Х-101, Х-555. Ну і побачили ми вже і "Іскандери", і ракети С-400, які були застосовані в атаках на Київ", - підсумував Ігнат.

Атаки РФ на Україну

Як раніше повідомляв УНІАН, російські окупанти запускають ракети по Україні, намагаючись застати зненацька українську протиповітряну оборону. Загарбники використовують для цих цілей балістичні ракети, тому що у них час підльоту дуже маленький.

Також ворог активно використовує вночі і дрони. Водночас результативність мобільних вогневих груп дуже серйозно виросла за крайні три-чотири місяці.

Вас також можуть зацікавити новини: