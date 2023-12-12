Хоча сьогодні не всі ворожі дрони, які Росія запустила по Україні, були збиті, проте не всі безпілотники досягли цілей.
Про це речник Повітряних сил ЗСУ Ігор Ігнат сказав в ефірі телемарафону. Він зазначив, що вже з вечора почалися звичні атаки БПЛА Shahed. При цьому Ігнат нагадав, що сьогодні вони були запущені з району Балаклави, тобто з окупованого Росією Криму.
За його словами, підрозділами мобільних вогневих груп, які дедалі ефективніше відпрацьовують по "шахедах", знищено значну їх частину. "Сьогодні не було 100% результату, на жаль, 9 із 15 знищено, але й не всі безпілотники досягли бажаних цілей", - повідомив Ігнат. За його словами на ефективність відбиття повітряного нападу, зокрема, впливають і погодні умови. "Зрозуміло, що нічний час, туман, хмарність заважає більш ефективно відпрацьовувати. Але все ж таки сьогодні теж був результат", - додав речник Повітряних сил.
Ігнат зазначив, що можуть бути тривоги не тільки щодо дронової небезпеки, але й щодо ймовірності застосування балістичних ракет, які не можна ігнорувати. Він нагадав, що минулої ночі по Києву ворог запустив балістичні ракети. "Маємо усвідомлювати і розуміти, що балістика це надзвичайно швидко і реагувати потрібно на це швидко. Якщо є загроза застосування балістики, то це серйозна небезпека. Навіть не завжди може бути оголошена тривога", - додав речник Повітряних сил.
Нічні атаки дронів
У ніч на 12 грудня російські окупанти знову атакували Україну безпілотниками типу Shahed із окупованого Криму. Командування Повітряних сил повідомило, що з 15 ударних БпЛА Shahed-136/131 дев’ять знищено в різних областях України.
А 11 грудня близько 4 години ночі Росія обстріляла Київ балістичними ракетами. Було збито вісім ракет.