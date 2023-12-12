Там додали, що загрозу застосування балістичних ракет треба сприймати досить серйозно.

Хоча сьогодні не всі ворожі дрони, які Росія запустила по Україні, були збиті, проте не всі безпілотники досягли цілей.

Про це речник Повітряних сил ЗСУ Ігор Ігнат сказав в ефірі телемарафону. Він зазначив, що вже з вечора почалися звичні атаки БПЛА Shahed. При цьому Ігнат нагадав, що сьогодні вони були запущені з району Балаклави, тобто з окупованого Росією Криму.

За його словами, підрозділами мобільних вогневих груп, які дедалі ефективніше відпрацьовують по "шахедах", знищено значну їх частину. "Сьогодні не було 100% результату, на жаль, 9 із 15 знищено, але й не всі безпілотники досягли бажаних цілей", - повідомив Ігнат. За його словами на ефективність відбиття повітряного нападу, зокрема, впливають і погодні умови. "Зрозуміло, що нічний час, туман, хмарність заважає більш ефективно відпрацьовувати. Але все ж таки сьогодні теж був результат", - додав речник Повітряних сил.

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Ігнат зазначив, що можуть бути тривоги не тільки щодо дронової небезпеки, але й щодо ймовірності застосування балістичних ракет, які не можна ігнорувати. Він нагадав, що минулої ночі по Києву ворог запустив балістичні ракети. "Маємо усвідомлювати і розуміти, що балістика це надзвичайно швидко і реагувати потрібно на це швидко. Якщо є загроза застосування балістики, то це серйозна небезпека. Навіть не завжди може бути оголошена тривога", - додав речник Повітряних сил.

Нічні атаки дронів

У ніч на 12 грудня російські окупанти знову атакували Україну безпілотниками типу Shahed із окупованого Криму. Командування Повітряних сил повідомило, що з 15 ударних БпЛА Shahed-136/131 дев’ять знищено в різних областях України.

А 11 грудня близько 4 години ночі Росія обстріляла Київ балістичними ракетами. Було збито вісім ракет.

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