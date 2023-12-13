Юрій Ігнат нагадав, що ворог дуже підступний.

Російські оккупанти запускають ракети по Україні, намагаючись застати зненацька українську протиповітряну оборону. Загарбники використовують для цих цілей балістичні ракети, тому що у них час підльоту дуже маленький.

"Вважаю, Іскандер, найімовірніше, але можливе і подвійне використання і тих ракет, і інших, як це було під час минулих атак по столиці. Ворог може використовувати обидва види ракет. Але від цього не легше, тому що ракети летять по балістичній траєкторії. Запускав їх ворог пізно вночі, о третій годині. І таким чином намагався несподівано застати сплячих людей, які, можливо, не готові до якихось активних дій щодо активного захисту. Ворог минулого разу атакував близько чотирьох годин, зараз - о третій", - розповів речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат в інтерв'ю NV.

За його словами, застати бійців сил ППО, а саме зенітно-ракетні комплекси Повітряних сил Повітряного командування Центр, у росіян не вийшло – збили всі ракети і дрони. При цьому представник Повітряних сил зазначив, що навіть при успішній роботі ППО є поранені і руйнування інфраструктурних і житлових цивільних будівель.

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"Це уламки, що летять вниз. Нікуди вони з повітряного простору не подінуться і під впливом земного тяжіння просто впадуть. І уламки бувають різні: легкі, важкі, а буває навіть бойова частина ракети, яка не розірвалася при зіткненні з ракетою, яка була на неї спрямована. Отже, падає вниз і може викликати як воронки, які ми бачили під час попередньої атаки, можливо, цієї; так і просто загоряння звичайних будинків, приміщень. Тому навіть якщо ви впевнені в успішній роботі нашої української ППО, треба все одно розуміти, що необхідно берегтися", - зазначив Ігнат.

Крім того, він нагадав, що коли б'ють по Україні балістикою, то не завжди встигають дати тривогу, бо немає інформації, що ворог застосовує це озброєння.

"Пуск ракети, летить вона до мети 200 кілометрів по землі, по повітрю — більше. Вона робить дугу: летить в стратосферу і падає вниз на величезній швидкості 3600 км/ч. Це як артилерійський або танковий снаряд, або реактивна система залпового вогню — воно теж все летить по балістичній траєкторії", - нагадав військовий.

Також він вказав, що підліт такої ракети – це лічені хвилини в залежності від місця запуску.

"Ворог підступний і робить такі речі приховано, маскуючи. Наша розвідка і розвідка партнерів, на жаль, не завжди мають подібну інформацію. Партнери часто повідомляють про такі загрози", - підсумував Ігнат.

Нічний удар РФ по Києву 13 грудня - головні новини

Вночі 13 грудня росіяни вдарили ракетами по столиці. У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що всі десять цілей збиті зенітним ракетним підрозділом Повітряних Сил.

Пізніше в Генштабу ЗСУ повідомили, що окупанти завдали удару по Києву, застосувавши 10 ракет - зенітні керовані ракети С-400, крилаті ракети "Іскандер".

В результаті роботи ППО в столиці зафіксовано близько десятка випадків падіння уламків ракет. Зокрема в Голосіївському районі уламки впали на проїжджу частину дороги без подальшого горіння, а в Дарницькому, Дніпровському та Деснянському районах – ними пошкоджені приміщення багатоповерхівки, двох приватних будинків.

Відомо, що цієї ночі уламки ракети впали і на територію однієї з міських лікарень у Дніпровському районі.

За словами мера Києва Віталія Кличка, в результаті атаки ворога постраждали 53 людини.

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