Докази ганьби РФ показав супутник.

Армія РФ зганьбилася дешевим варіантом модернізації свого стратегічного бомбардувальника Ту-95, який зазвичай використовує для обстрілів житлових будинків українців.

Зокрема, росіяни обтягнули літак шинами в надії, що так він стане більш "захищеним" від атак БПЛА. Відповідні супутниковий знімок-доказ показав український офіцер запасу і OSINT-аналітик Tatarigami.

Зазначається, що це, ймовірно, не рідкісний випадок.

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Як окупанти застосовують літаки Ту-95 проти України

Нагадаємо, армія РФ використовує стратегічні бомбардувальники Ту-95 для ударів по Україні ракетами Х-101. У грудні 2022 року військово-політичний оглядач Олександр Коваленко припустив, що у ворога на озброєнні залишилося приблизно 22 дієздатних літаки. Решта або в ремонті, або відправили "на модернізацію", заявляв він.

Коваленко зазначав, що зазвичай один борт Ту-95 може нести дві таких ракети. Тобто на той момент РФ могла здійснити залп в 44 ракети, якби застосувала відразу всі літаки.

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