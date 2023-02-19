Втрати свідчать про те, що піхоту прикривають не бойові броньовані машини.

У 30 артилерійської бригади 36 загальновійськової армії РФ сталася неприємність – підрозділи втратили боєздатність через величезні втрати на фронті.

Як повідомляє український військовий експерт Олександр Коваленко, російська артилерія у лютому зазнала величезних втрат, особливо у порівнянні з втратами інших типів озброєнь, техніки та особового складу.

"У зв'язку з втратами можна спрогнозувати, що до кінця лютого цей показник вийде на рівень травня 2022 року. Різкий стрибок. Що цікаво, у пропорційному порівнянні з втратами танків та ББМ з артилерією, саме артилерія демонструє диспропорційне зростання, а танки та ББМ навпаки – зменшення. Поясненням цього феномена може бути те, що танки і ББМ зараз застосовуються в штурмах не так інтенсивно", - зазначив експерт.

За словами Коваленка, можна говорити про те, що на момент російського "великого" наступу, ресурс їх підрозділів з комплектації технікою був гіршим, ніж, наприклад, у вересні 2022. У наступі застосовується переважно піхотна компонента за підтримки артилерії, тому й такі втрати.

"До речі, цікава і статистика втрат РСЗВ. За весь період війни, стала спостерігатися хвилеподібність зростання та зниження втрат РСЗВ. Дане явище може бути пояснено зняттям даної артилерії з консервації, ремонтом про відправкою в зону бойових дій, у результаті виникають такі провали", - додав експерт.

Втрати Росії: актуальні дані

З 24 лютого 2022 року по 19 лютого 2023 року знищено близько 142 860 російських окупантів, з них 590 – за останню добу.

Крім цього, втрати окупантів включають: танків ‒ 3310 (+7); бойових броньованих машин ‒ 6545 (+12); артилерійських систем – 2327 (+1) та інших

Британська розвідка оцінює загальні втрати російських військ в Україні в 200 тисяч осіб, з яких до 60 тисяч - ліквідовані, а втрати ЧВК "Вагнера" – у 50% від загального числа найманців.

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