За словами речника Повітряних сил, багато українців досі не розуміє, чим обстрілюють наші території і які засоби у нас є для відбиття того чи іншого нападу.

Робота української протиповітряної оборони під час ракетної атаки РФ 23 січня була "максимально ефективною, наскільки могла бути". Про це у своїй колонці для NV розповів речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.

За його словами, під час атаки ворог здебільшого використовував балістичні ракети - зокрема, Іскандер-М, С-300, С-400, Х-22, Х-59, Х-101 та Х-555. Загалом із 41 випущеної ракети 21 була збита.

"Звичайно, хочеться більше, хочеться 100% результату, але, як ви знаєте, противник має зовсім інші плани. Він хоче знищити, зруйнувати і, відповідно, завдає ударів на тих напрямках, де немає засобів, які можуть працювати проти балістики. ... Там, де можливо було знищити, наші оборонці це зробили", - зазначив Ігнат.

Він підкреслив, що багато українців досі не розуміє, "чим обстрілюють, які засоби у нас є для відбиття того чи іншого нападу". Речник також зазначив, що багато ворожих ракет не досягли своїх цілей - "десь щось падає в полі, десь подавлено нашим РЕБом".

Водночас, за словами Ігната, затримка західної допомоги відчувається у силах протиповітряної оборони.

"Звичайно, є певні політичні процеси, які відбуваються в США. Є певні блокування від деяких країн допомоги в Європі. Ви самі знаєте ці країни. Тому рішення шукається. Тому треба дочекатися тих пакетів допомоги, які є глобальними, не лише для сил ППО, а для всіх Сил оборони", - підкреслив представник Повітряних сил.

Ракетна атака РФ по Україні 23 січня - останні новини

У Харкові в завалах будинку виявили ще одну загиблу. Як повідомив очільник Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов, загалом унаслідок ранкових обстрілів Харкова загинули 6 людей.

Тим часом з'явилась реакція посла США Бріджит Брінк на ранкові атаки РФ по Україні. За її словами, "Україна зараз потребує нашої постійної підтримки, щоб захистити себе від цих жорстоких нападів на цивільне населення".

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