Керівниця об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону заявила, що Росія готує черговий ракетний удар по Україні.
Вона зазначила, що вчора росіяни вивели фрегат "Адмірал Макаров" на бойове чергування у Чорному морі, а пізніше вночі до нього доєднався фрегат "Адмірал Ессен".
"Тобто два фрегати, спорядження яких може сягати 16 "калібрів" знаходяться на бойовому чергуванні. Це надзвичайно високий рівень ракетної небезпеки з моря", - наголосила Гуменюк.
Вона нагадала, що "Калібри" це високоточна зброя, яка може "досягати" всієї території України і тому треба бути дуже уважними до сигналів повітряної тривоги.
"Те, що вони почали виводити ракетоносії може свідчити про підготовку наступного ракетного удару – буде він точковий чи масований навіть не так принципово, тому, що ми спостерігаємо, що відповідну активність ракетну ворог намагається тримати", - наголосила Гуменюк.
При цьому додала, що Росія "створює системне" напруження для систем ППО.
"І це свідчить про те, що вони обізнані, що вона посилена і намагаються знайти способи як її обійти", - додала керівниця об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня.
За її словами, мала задіяність "Калібрів" під час останніх ракетних атак свідчить, що в окупантів все ж таки є складності з логістикою та інфраструктурою забезпечення завантаження і розвантаження, обслуговування всього, що пов’язано з цим видом озброєння.
Ракетні обстріли України
Як повідомляв УНІАН, армія РФ не застосовувала ракетоносії у Криму під час останніх масованих атак.
Прес-секретар Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук зазначав, що проблеми з логістичним забезпеченням Чорноморського флоту можуть бути основною причиною того, чому окупанти в останні масовані атаки по Україні не використали свої морські ракетоносії з акваторії окупованого півострова Крим.
Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко заявив, що під час останнього масованого обстрілу ворог дещо змінив підхід. Окрім Києва, ракети також летіли на інші українські міста, було розосередження.