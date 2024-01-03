Армія РФ не застосовувала ракетоносії у Криму під час останніх масованих атак.

Проблеми з логістичним забезпеченням Чорноморського флоту можуть бути основною причиною того, чому окупанти в останні масовані атаки по Україні не використали свої морські ракетоносії з акваторії окупованого півострова Крим.

Про це сказав прес-секретар Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі марафону "Єдині новини", коментуючи удари загарбників по містах України 29 грудня та 2 січня, а також загальну ситуацію у Чорному морі.

Станом на ранок 3 січня в його акваторії російських ракетоносіїв не зафіксовали, хоча погодні умови досить сприятливі для виходу подібних одиниць в море. До того ж, як зауважив Плетенчук, відповідні ракетоносії РФ в принципі є "всепогодними".

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Але зранку в Чорному та Азовському морях були лише три російські кораблі, з яких не можна запустити ракети. Відсутність активності ракетоносіїв Плетенчук пояснив так:

"Що стосується участі цих одиниць (в обстрілах - УНІАН), в першу чергу вони відчувають проблеми з логістичним забезпеченням. Неодноразово я вже казав, що військово-морська база основна знаходиться в Севастополі, ракети знаходяться в Севастополі. Навіть якщо їх перемістити до Новоросійська, станом на зараз підтвердженої інформації, що вони туди перемістили обладнання, яке здатне завантажувати ці крилаті ракети на ці носії, немає. Тому це може бути основною причиною".

Він підкреслив, що проблеми з логістикою у ворога – це наслідок протидії з боку Сил оборони і безпеки Чорноморському флоту РФ в акваторії Чорного моря.

Росія завдала масованого удару по Україні перед Новим роком та 2 січня

29 грудня РФ провела масовану атаку по Україні - ворог застосував 158 засобів повітряного нападу - ударні безпілотники та ракети різного типу. Силам ППО вдалося збити 114 цілей - 87 крилатих ракет Х-101, Х-555, Х-55, а також 27 ударних безпілотників Shahed-136/131.

Протягом ночі та ранку 2 січня ворог повторив масовану атаку засобами повітряного нападу різних типів, як це було кілька днів назад - 29 грудня 2023 року. Оборонці неба ліквідували загалом 72 (з 99 випущених) ракети: 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал"; 59 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55; 3 крилаті ракети "Калібр". Також знищено всі 35 ударних БпЛА "Shahed-136/131", які запустив ворог.

Російські кораблі у Чорному морі - деталі

У Чорному морі довго не фіксувалася присутність ворожих ракетоносіїв. Представник Сил оборони півдня Наталя Гуменюк у середині грудня заявила, що корабельне угруповання РФ фактично згорнуто.

Пізніше Плетенчук дав пояснення, чому Росія перестала використовувати "Калібри" для ударів по Україні. За його словами, окупантів мають проблеми з логістикою і обмежені в таких пусках.

Речник розповів, що завдяки "Нептунам", "Гарпунам" ЗСУ відігнали агресора з Чорного моря. Скоріш за все, як припускає Плетенчук, з часом це питання вони розв’яжуть. Але протидіяти "Калібрам" Сили оборони навчилися, додав він.

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