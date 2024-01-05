Російські окупанти вивели в акваторію "Адмірал Ессен".

Наразі у Чорному морі вдвічі зросла кількість ворожих ракетоносіїв, на бойовому чергуванні два кораблі. Про це повідомляють Сили оборони півдня України.

"В Чорному морі станом на зараз два фрегати - "Адмірал Макаров" і "Адмірал Ессен" - надводні ракетоносії, спільне спряження яких до 16 "Калібрів". Рівень ракетної небезпеки - дуже високий!" - наголошують українські військові.

Людей просять бути уважними до сигналів повітряних тривог, та реагувати на них оперативно.

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Російські фрегати - що про них відомо

Як повідомляв УНІАН, вчора ввечері стало відомо, що ворог вивів на бойове чергування надводний ракетоносій - фрегат "Адмірал Макаров", який має напоготові вісім "Калібрів". Це третій фрегат проєкту 11356Р ("Буревісник"), класу "Адмірал Григорович", флагман і один із найновіших кораблів російського флоту. Заявлена довжина — 124 метри, ширина — 15 м. Екіпаж фрегата — 180 осіб. На озброєнні можуть бути гармати, зенітна артилерія, ракетні установки.

"Адмірал Ессен" — другий фрегат проєкту 11356Р ("Буревісник"), класу "Адмірал Григорович", що перебуває на озброєнні Чорноморського флоту РФ. Корабель входить до складу 30-ї дивізії надводних кораблів ЧФ. 7 листопада 2014 року його спустили на воду. Основу ударного озброєння корабля становлять універсальні пускові установки 3С14, здатні використовувати ракети "Калібр", "Онікс".

24 лютого 2022 року він атакував гарнізон на острові Зміїний (Одещина). У березні 2022 року брав участь в обстрілах Одеси.

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