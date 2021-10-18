Україна оцінює дії російських окупантів як системний підрив повноважень місії ОБСЄ.

"Протести" російських окупантів під базами спостерігачів ОБСЄ на Донбасі свідчать про свідомі спроби Росії витіснити місію ОБСЄ з окупованого Донбасу.

Про це заявив спікер делегації України в Мінській Тристоронній контактній групі Олексій Арестович, пише LIGA.net.

Він зазначив, що СММ ОБСЄ повідомила про загрозу своїм спостерігачам після того, як їхні бази в окупованих Донецьку і Горлівці були заблоковані.

"Вчора намагалися виїхати, не пустили", - каже Арестович.

За його словами, Україна оцінює дії російських окупантів як системний підрив повноважень місії ОБСЄ.

"У сукупності з непродовженням мандата місії ОБСЄ на російських прикордонних пунктах переходу Донецьк і Гуково, дані дії РФ ми розцінюємо як послідовну і свідому політику, спрямовану на витіснення ОБСЄ з окупованих територій, що є грубим підривом системи безпеки в Європі", - сказав Арестович.

Він підкреслив, що українська делегація перебуває в постійному контакті з представництвом ОБСЄ у Відні та СММ ОБСЄ.

Арестович також додав, що Україна розглядає діяльність місії ОБСЄ як основу неупередженого моніторингу війни на Донбасі, а також віддає їй належне як силі, що сприяє діалогу між Україною і Росією.

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Як повідомляв УНІАН, Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) призупинила свою моніторингову місію на сході України через "протести" біля готелю в підконтрольному російським загарбникам Донецьку. "Через побоювання за нашу безпеку, через правила й міркування безпеки ми призупинили наші операції", - заявив головний спостерігач СММ ОБСЄ в Україні Яшар Халіт Чевік.

Сьогодні, 18 жовтня, бойовики заблокували спостерігачів ОБСЄ на передовій патрульній базі в Горлівці. Вони оточили готель і забороняли їм вийти. Бойовики діяли за схожим сценарієм, як у Донецьку.

Проросійські "протестувальники" вимагають від спостерігачів ОБСЄ сприяти звільненню російського офіцера, спійманого українськими військовими на українській території.

Нагадаємо, військові Збройних сил України затримали російського військового Андрія Косяка, коли російські окупанти проводили розвідку місцевості в районі Золотого на Донбасі. Група озброєних окупантів, маскуючись під представників СЦКК, здійснювала розвідку залишених позицій ЗСУ під прикриттям проведення робіт з розмінування.

Автор: Олександр Топчій