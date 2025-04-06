Прикордонники стверджують, що Басівка не під контролем росіян.

У російському Міноборони заявили про захоплення села Басівка Сумської області, проте у Держприкордонслужбі України назвали це повідомлення "дезінформаційною кампанією".

"Підрозділами угруповання військ "Північ" у ході наступальних дій звільнено населений пункт Басівка Сумської області", - ідеться у повідомленні Міністерства оборони РФ.

Коментар речника Держприкордонслужби Андрія Демченка з цього приводу опублікував військовий кореспондент Андрій Цаплієнко.

Відео дня

"Ворог продовжує свою дезінформаційну кампанію стосовно захоплення населених пунктів в Сумській області", - процитував Цаплієнко Демченка.

"У Басівці окупанти намагаються проводити наступальні дії малими штурмовими групами, але вони знищуються нашими підрозділами Сил оборони. Російські групи на цей момент присутні в Басівці, але село не під їхнім контролем, тривають бойові дії", - зазначив речник прикордонників.

Ситуація на Сумщині: останні новини

Як повідомляв раніше УНІАН, російське військове угрупування, яке витісняло Сили оборони з Курської області, може піти в наступ на територію Сумської області, заявив нещодавно військовий експерт Євген Дикий. "Сумська область є достатньо ймовірним напрямком наступного наступу. Уже є 70-тисячне угрупування росіян у сусідній Курській області, які в процесі наступу і витісняли нас з Курської області", - зазначив він.

Також нещодавно повідомлялося, що на Сумщині ворог розширює діяльність ДРГ. Якщо раніше більшість ворожих ДРГ була на півночі Сумської області, то зараз в окремих випадках диверсійно-розвідувальні груп пробують заходити на південній ділянці Сумщини і південному сході, повідомив речник ДПС Андрій Демченко.

Вас також можуть зацікавити новини: