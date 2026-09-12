Масована атака на Україну: ППО збила понад 100 цілей, але не впоралась з балістикою

Балістичні ракети "Іскандер-М"/КН-23 українська ППО не збила, тоді як вдалося знищити або подавити 110 інших повітряних цілей.

У ніч проти 12 вересня російські війська здійснили масовану атаку по Україні. Основним напрямком удару була Одещина.

За даними Повітряних сил ЗСУ, ворог застосував балістичні ракети "Іскандер-М"/КН-23, 8 крилатих ракет "Калібр", 6 керованих авіаційних ракет Х-59/69, а також 129 ударних безпілотників різних типів.

Жодна з балістичних ракет "Іскандер-М"/КН-23 не була знищена українською протиповітряною обороною.

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Водночас захисники неба знищили або подавили:

6 крилатих ракет "Калібр";

1 безпілотник S8000 "Бандероль";

2 керовані авіаційні ракети Х-59/69;

101 ударний БпЛА типу "Шахед", "Гербера" та інших типів.

Загалом станом на 08:30 було збито або подавлено 110 повітряних цілей.

Зафіксовано влучання ракет та ударних безпілотників на 20 локаціях. Ще на чотирьох місцях зафіксували падіння уламків збитих цілей. Повітряна атака на момент повідомлення ще тривала – у небі залишалися російські безпілотники. Повітряні сили закликали українців дотримуватися правил безпеки.

Масована атака на Україну - головні новини

Як повідомляв УНІАН, у ніч та вранці 12 вересня російські війська завдали ракетних і дронових ударів по Одесі, Кривому Рогу, Дніпру та Запоріжжю. Відомо про загиблих і постраждалих, пошкоджені житлові будинки та промислові підприємства.

В Одесі вже відомо про 16 постраждалих. Горить багатоповерховий будинок. У Кривому Розі внаслідок удару по промисловому підприємству загинула одна людина, ще двоє отримали поранення.

Внаслідок російського удару в Запоріжжі загинули 64-річна жінка та 37-річний чоловік. Ще одна 59-річна жінка отримала поранення.

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