РФ масовано атакувала кілька міст України: є жертви та руйнування

Внаслідок ворожого удару пошкоджено житлову багатоповерхівку в Одесі. Кількість постраждалих зросла до шести.

У ніч та вранці 12 вересня російські війська завдали ракетних і дронових ударів по Одесі, Кривому Рогу, Дніпру та Запоріжжю. Відомо про загиблих і постраждалих, пошкоджені житлові будинки та промислові підприємства.

Зокрема, вранці російські війська завдали ракетного удару по Одесі. Внаслідок атаки було пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. Про це повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак. Спочатку було відомо про трьох постраждалих, однак згодом їхня кількість зросла до шести людей.

Оновлено о 8.06. Згодом начальник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що вже відомо про щонайменше 12 людей, які постраждали через російську атаку. Серед них - дитина. Як зазначив посадовець, ворог здійснив масовану ракетно-дронову атаку по цивільній інфраструктурі Одещини. Внаслідок удару в Одесі повністю зруйновано верхні поверхи житлової багатоповерхівки. Вибуховою хвилею пошкоджено сусідні житлові будинки та газовопровід низького тиску. За іншою адресою пошкоджено ще три житлові будинки, один з яких повністю зруйновано, а також газовопровід. На місцях ворожих ударів працюють усі відповідні служби. Розгорнуто оперативні штаби.

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Очевидці повідомляють, що в Одесі постраждав житловий комплекс "Перлина", що в курортній зоні – в Аркадії. Люди пишуть, що тут значні руйнування.

Оновлено о 8:32. Як уточнив Кіпер, вже відомо про 16 постраждалих в Одесі. Серед них - п’ятимісячна дитина. "Щонайменше шестеро госпіталізовано, у тому числі дитина. Усім надається необхідна допомога. На місцях ударів триває ліквідація наслідків", - заявив посадовець.

Оновлено о 9:18. За даними пресслужби Головного управління ДСНС в Одеській області, в Одесі у 25-поверховому житловому будинку горіли квартири з 21-го по 23-й поверх. Крім того, у місті Чорноморськ, який неподалік від обласного центру, знищено житловий будинок, ще 3 пошкоджено, зазнала ушкоджень газова труба з подальшим загорянням будинку, а також готель з реабілітаційним центром і припарковані поруч автомобілі. Загалом, у Чорноморську, за попередніми даними, постраждали 6 осіб, з них 5 дітей.

Кривий Ріг

У ніч проти 12 вересня російські війська також атакували Кривий Ріг балістичними ракетами з кількох напрямків. Унаслідок удару по промисловому підприємству загинула одна людина, ще двоє отримали поранення.

Факт атаки підтвердив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"Місто атаковане балістичними ракетами з різних напрямків", – заявив він.

Дніпро

Під час нічної атаки під ударом опинився і Дніпро. На одному з промислових підприємств виникла пожежа. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих, повідомив Ганжа.

Запоріжжя

Вночі російські окупаційні війська атакували Запоріжжя ударними безпілотниками. Один із дронів влучив у приватний сектор. Внаслідок атаки спалахнули пожежі, а житловий будинок був повністю зруйнований, заявив співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров.

Спочатку повідомлялося, що з-під завалів дістали двох людей. Одна з постраждалих померла.

Згодом рятувальники виявили під завалами тіло чоловіка. За оновленими даними, внаслідок російського удару в Запоріжжі загинули 64-річна жінка та 37-річний чоловік. Ще одна 59-річна жінка отримала поранення.

Останні атаки РФ - головні новини

Як повідомляв УНІАН, вчора російські загарбники вдарили по Києву, зокрема, по столичних автозаправних станціях.

Повідомлялося про 12 постраждалих, серед яких - 12-річний хлопчик, а також про двох загиблих людей. Окрім того, ворог вдарив по будівлі компанії "Київстар".

Згодом російські окупанти атакували Дніпро, пошкодивши приватне підприємство та гаражі. Наразі відомо про 12 поранених.

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