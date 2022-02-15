Росія зосередила біля України та на окупованих територіях понад 100 тисяч військ.

На тлі напруженої ситуації на російсько-українському прикордонні окупанти РФ проводять військові навчання у захопленому Криму.

Про це йдеться у повідомленні Міноборони РФ.

15 лютого російські війська провели бойові стрільби на полігоні Опук з реактивних систем залпового вогню "Ураган" і "Град" армійського корпусу Південного воєнного округа.

Стрільби вели по цілях, які імітували артилерію умовного противника на відстані понад 30 км, що забезпечило безпечне віддалення на випадок удару в відповідь.

У ході навчань російські солдати також стріляли по одиночних і групових цілях, командних пунктах умовного противника. Російські підрозділи відпрацювали завдання противогневого маневру зі зміною вогневих позицій.

Наведення і коректування вогню реактивних артилерійських батарей відбувалось з участю БПЛА "Орлан-10". По координатах "противника" завдали точковий артилерійський удар з "Ураганів" і "Градів".

Загроза нападу Росії

Росія зосередила біля України та на окупованих територіях понад 100 тисяч військ, які, як побоюється Захід, вона може залучити до повномасштабного вторгнення.

Разом з тим 15 лютого Міноборони РФ заявило про відведення частини військ до місць постійної дислокації. Хоча аналітики цю інформацію заперечують. У CIT, що займалась, зокрема, розслідуванням падіння МН17, стверджують про рух військ РФ до кордону України.

Як писав УНІАН, 11 лютого радник з питань нацбезпеки президента США Джейк Салліван заявив, що Росія нападе на Україну 16 лютого. Проте невдовзі у Пентагоні цю інформацію не підтвердили.

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