Cитуація під Роботиним - під питанням.

Росія станом на 1 травня змогла захопити ще два села в боях за Донецьку область, водночас окупанти втратили пильність східніше Ямполівки - там Сили оборони відновили свої позиції.

Про це заявляє аналітичний проект DeepState. Кажуть, що Росія взяла Керамік та Новокалинове. А саме:

"Сили Оборони відновили позиції східніше Ямполівки. Ворог захопив Керамік та Новокалинове, а також просунувся біля Новоолександрівки та в Урожайному". Відео дня

Водночас DeepState зазначає, що ситуація у Роботиному уточнюється.

Зазначимо, що це не офіційна інформація. Генштаб ЗСУ про втрату Кераміка та Новокалинівки не повідомляв.

Україна відвоювала частину втрачених позицій

Станом на 1 травня у своєму звіті Американський інститут вивчення війни (ISW) казав, що Україна змогла відновити частину втрачених позицій на захід від Кремінної. ISW стверджує, що армія РФ намагалася прорвати оборону ЗСУ по лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, однак успіху не досягла.

Водночас в РФ кажуть, що її війська просунулися у центральну та південно-східну частини Кислівки. Однак в ISW зафіксував наступи лише в східній частині зазначеної ділянки фронту.

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