Точна кількість постраждалих поки невідома.

У Житомирі пізно ввечері 1 березня було завдано удару з повітря по базі 95-ї окремої десантно-штурмової бригади.

Відповідні відео поширили в мережі.

Удар по базі 95-ї бригади ЗСУ зачепив прилеглі житлові будинки. Рятувальники вже на місці. Кількість постраждалих поки невідома.

За попередніми даними, удару було завдано крилатою ракетою "Калібр". Горять житлові будинки. Рятувальники рятують тих, кого можна врятувати.

"Це ми не воюємо з мирними людьми. Су*и! житлові будинки та лікарня", - передають слова мера міста Сергія Сухомлина "Факти ICTV".

У Житомирі бомба влучила в житловий будинок, в лікарні вибиті вікна, сказав мер міста Сергій Сухомлин.

Внаслідок авіаудару попередньо пошкоджено 10 приватних житлових будинків (у 3-х з них виникла пожежа) та пошкоджено вікна в будівлі міської лікарні. Про це повідомляє ДСНС.

За попередньою інформацією, загинули двоє людей, троє травмованих. Під завалами пошкоджених приватних житлових будинків, ймовірно, перебувають люди.

Раніше повідомлялося, що російські війська обстріляли військову частину в Городоцькій громаді на Житомирщині, є загиблі.

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