Українські військові відбили атаку окупантів на Лисичанський желатиновий завод, про захоплення якого завчасно відзвітували в РФ.

Російські війська продовжують спроби оточити Лисичанськ, ведучи наступальні дії на південь і південний захід від міста.

Про це повідомляєамериканський Інститут вивчення війни (ISW).

Зазначається, що російські окупанти вели артилерійський вогонь і завдавали авіаударів уздовж траси Бахмут-Лисичанськ, але повністю перекрити дорогу їм не вдалося через український опір.

Також росіяни закріпили свої позиції північно-західній та південно-східній частинах Лисичанського НПЗ, продовжуючи здійснювати спроби його штурму.

Тим часом, українські військові відбили атаку окупантів на Лисичанський желатиновий завод, про захоплення якого завчасно відзвітувало Міноборони РФ.

Також російські війська активізували бойові дії в районі Лиману та обстріляли Сіверськ, імовірно, намагаючись перерізати українські логістичні маршрути до Лисичанська. Окупанти атакували Тополівку, північну частину Вовчеярівки та Малорязанцеве, перекриваючи українські комунікації вздовж дороги Тополівка-Лисичанськ.

Як повідомляв УНІАН, раніше в ISW повідомляли, що українські війська збережуть свою оборону навколо Лисичанська і продовжать виснажувати російські війська, які зіштовхнуться з проблемами, намагаючись оточити місто.

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