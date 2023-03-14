Зафіксовано 94 "прильоти", зокрема, з мінометів та артилерії.

Протягом дня російські окупанти обстріляли території шести громад Сумської області.

Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі Сумської обласної військової адміністрації. "Протягом дня росіяни здійснили обстріли територій шести громад: Білопільської, Шалигинської, Краснопільської, Есманської, Зноб-Новгородської, Середино-Будської. Було зафіксовано 94 "прильоти" - з мінометів, артилерії (РСЗВ та САУ), два ракетні прильоти, а також скидання чотирьох вибухових пристроїв з БПЛА (типу ВОГ)", - зазначили у ОВА.

У Зноб-Новгородській громаді по селищу Зноб-Новгородське ворог завдав ракетний удар, внаслідок чого одна цивільна особа загинула, ще чотири були поранені. Також по території громади були артилерійські обстріли.

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"Есманська громада: по околиці села Бачівськ росіяни били з мінометів - сім прильотів. Унаслідок чого пошкоджено житловий будинок та нежитлові будівлі. Середино-Будська громада: по місту Середина-Буда був артилерійський обстріл - чотири прильоти, унаслідок чого пошкоджено чотири приватні житлові будинки та гараж. Також по території громади був мінометний (три прильоти) та артобстріл (п'ять прильотів)", - йдеться у повідомленні.

По території Шалигинської громади окупанти били з артилерії - пошкоджено житловий будинок. "Білопільська громада: по території громади здійснено гранатометний обстріл (66 пострілів). Також по території громади було зафіксовано шість прильотів з мінометів та шість - з артилерії", - повідомили у ОВА.

По Краснопільській громаді ворог здійснив ракетний обстріл (одна протитанкова керована ракета та скидання чотирьох вибухових пристроїв з безпілотника (типу ВОГ). "Також був артобстріл громади - вісім прильотів з РСЗВ", - зазначається у повідомленні.

Обстріли Сумської області

Як повідомляв УНІАН, 13 березня, на Сумщині росіяни обстріляли селище Зноб-Новгородське. Ракетний удар був завданий в районі місцевого професійно-аграрного ліцею. Повідомлялося про одного загиблого та п'ятьох поранених.

Кілька днів тому російські загарбники завдали ракетного удару по Шостці, влучивши у підприємство та житлові будинки.

Нагадаємо, що наприкінці грудня стало відомо, що російська ДРГ перетнула кордон Сумської області, українські військові дали їм бій.

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