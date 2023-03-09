Загалом у місті зафіксовано три прильоти.

Сьогодні вранці російські окупанти завдали ракетного удару по Шостці, зафіксовані влучання у підприємство та житлові будинки.

Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація. "Зранку ворог завдав ракетного удару по Шостці (три прильоти). Є влучання в одне з підприємств міста. Пошкоджені також житлові будинки", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що обійшлося без жертв.

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За інформацією ОВА, ніч на Сумщині також була неспокійною.

"Після 21.00 по території Середино-Будської ТГ здійснено артилерійський обстріл (чотири "приходи"). Без втрат. Вночі силами оборони Сумщини у північній та центральній частинах області були зафіксовані прольоти ворожих БПЛА типу "Шахід", - повідомили в адміністрації.

Ракетний удар по Україні 9 березня

Як повідомляв УНІАН, вночі російські війська здійснили черговий масований удар по Україні. Атака тривала понад 6 годин, за цей час ворог випустив 81 ракету різного базування, у тому числі "Калібри" та "Кинджали". Крім того, було здійснено 8 пусків ударних БПЛА "Shahed-136/131".

За інформацією головнокомандувача ЗСУ, із 48 крилатих ракет Х-101/Х-555, "Калібр" ППО знищила 34 крилаті ракети, а також 4 БПЛА "Shahed-136/131". Також 8 керованих авіаційних ракет Х-31П та Х-59 не досягли своїх цілей.

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