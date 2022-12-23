До 10 російських військових перетнули лінію державного кордону України у Сумській області.

На Сумщині українські захисники вступили у бій з російською диверсійно-розвідувальною групою. Вона перетнула кордон зранку 22 грудня.

Російську ДРГ знищила тероборона Сумщини, повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"22 грудня, зранку, до 10 російських військових перетнули лінію державного кордону України. На території Краснопільської громади, поблизу села Високе, наші тероборонівці вступили в бій з російською ДРГ", - розповів він.

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За словами Живицького, після короткого бою двох окупантів було ліквідовано, інші втекли на територію РФ. "З нашого боку обійшлося без втрат. Дякую нашим захисникам та захисницям за оборону", - зазначив голова ОВА.

Пригоди російських ДРГ в Україні

Як повідомляв УНІАН, у вересні ворожа диверсійно-розвідувальна група невдало намагалась пройти в тил підрозділів Сил оборони України на півдні. Зазнавши втрат росіяни відійшли.

А в жовтні Національна гвардія України розбила групу ДРГ окупантів на Донецькому напрямку та захопила у полон "мобілізованого" так званої "ДНР". За словами полоненого, він був мобілізований нещодавно і вже відправлений разом з іншими у район ведення бойових дій.

У листопаді Служба безпеки України встановила генерала російського спецназу, який координує ворожі ДРГ на східному фронті. Ним виявився генерал-майор з позивним "Сторож". На початку повномасштабного вторгнення зловмисник отримав завдання організувати діяльність диверсійних груп, до яких увійшли підрозділи ВДВ РФ та учасники терористичних угруповань "ДНР".

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