Росіяни самі обстріляли газовимірювальну станцію 'Суджа', ЗСУ не причетні, - Генштаб

Вони вже не раз обстрілювали цю станцію, цього разу - з артилерії.

Росіяни самі обстріляли свою ж газовимірювальну станцію "Суджа". У повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook наголошується, що Росія нарощує дискредитаційну кампанію проти України.

"Ворог звинуватив наші Сили оборони у обстрілі газовимірювальної станції "Суджа". Ці звинувачення безпідставні. Так, зазначена станція неодноразово обстрілювалась самими росіянами", - підкреслили у Генштабі.

Зокрема, розповіли там, влітку минулого року вона піддалась бомбардуванню керованими авіабомбами, а три дні тому росіяни знову вдарили по ній КАБами.

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"Вже сьогодні противник підсилив свій спланований деструктивний інформаційний вплив черговою провокацією - обстріляв цей об’єкт з артилерії", - йдеться у повідомленні.

У Генштабі додали, що раніше російські війська використовували трубу магістрального газогону для прихованого переміщення своїх підрозділів.

"Росіяни продовжують продукувати численні фейки та прагнуть ввести в оману міжнародну спільноту. Просимо довіряти лише офіційним джерелам, перевіряти інформацію та не піддаватися маніпуляціям", - закликали у Генеральному штабі ЗСУ.

Пожежа на станції "Суджа"

Раніше повідомлялося, що в Курській області Росії вирує масштабна пожежа. Росіяни заявили про атаку на газовимірювальну станцію "Суджа". Раніше Росія використовувала трубу для поставок газу в Європу.

Повідомлялося, що величезний смолоскип вогню видно за десяток кілометрів на кордоні із Сумською областю.

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