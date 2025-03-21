Росіяни самі обстріляли газовимірювальну станцію 'Суджа', ЗСУ не причетні, - Генштаб

Росіяни самі обстріляли свою ж газовимірювальну станцію "Суджа". У повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook наголошується, що Росія нарощує дискредитаційну кампанію проти України.
"Ворог звинуватив наші Сили оборони у обстрілі газовимірювальної станції "Суджа". Ці звинувачення безпідставні. Так, зазначена станція неодноразово обстрілювалась самими росіянами", - підкреслили у Генштабі.
Зокрема, розповіли там, влітку минулого року вона піддалась бомбардуванню керованими авіабомбами, а три дні тому росіяни знову вдарили по ній КАБами.
"Вже сьогодні противник підсилив свій спланований деструктивний інформаційний вплив черговою провокацією - обстріляв цей об’єкт з артилерії", - йдеться у повідомленні.
У Генштабі додали, що раніше російські війська використовували трубу магістрального газогону для прихованого переміщення своїх підрозділів.
"Росіяни продовжують продукувати численні фейки та прагнуть ввести в оману міжнародну спільноту. Просимо довіряти лише офіційним джерелам, перевіряти інформацію та не піддаватися маніпуляціям", - закликали у Генеральному штабі ЗСУ.
Пожежа на станції "Суджа"
Раніше повідомлялося, що в Курській області Росії вирує масштабна пожежа. Росіяни заявили про атаку на газовимірювальну станцію "Суджа". Раніше Росія використовувала трубу для поставок газу в Європу.
Повідомлялося, що величезний смолоскип вогню видно за десяток кілометрів на кордоні із Сумською областю.