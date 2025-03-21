Офіційних коментарів російська влада поки не надавала.

У Курській області вирує масштабна пожежа. В Росії заявляють про атаку на газовимірювальну станцію "Суджа".

"Величезний смолоскип вогню видно за десяток кілометрів на кордоні із Сумською областю", – повідомляє російський прокремлівський паблік Mash.

Зазначається, що раніше Росія використовувала трубу для поставок газу в Європу.

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"Через цю газовимірювальну станцію проходив найбільший транзитний коридор постачання вітчизняного газу до ЄС. Діаметр газопроводу – 1420 мм. 1 січня заявка на транзит нашого газу виявилася нульовою, свідчили дані оператора ГТС України. Тоді ж минув контракт на транспортування сировини. У травні 2022 року Київ припинив прийом газу для транзиту через "Сохранівку". Після цього "Суджа" залишилася єдиною газовимірювальною станцією, через яку тривав транзит", – пише телеграм-канал.

Офіційних коментарів російська влада поки не надавала.

Мережею вже ширяться кадри пожежі на ГВС:

Газовимірювальна станція "Суджа"

До 1 січня 2025 року, коли припинився транзит російського газу через територію України, ГВС "Суджа" була єдиним обʼєктом, через який російський газ заходив в Україну для транзиту в Європу.

Є ще один маршрут, яким Росія може транспортувати газ до Європи – Турецький потік.

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