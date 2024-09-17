Наразі відомо про шістьох постраждалих внаслідок влучань ворожих бомб.

Росіяни близько 15:00 вдарили по Харкову керованими авіаційними бомбами, серед постраждалих – рятувальники, які ліквідовували пожежу. Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.

"Обстріл Харкова: одне влучання КАБ зафіксували у лісосмузі поблизу торгового центру. На жаль, поранені четверо рятувальників, які ліквідували пожежу поряд", - написав він.

Перед цим він інформував, що екстрені служби виїхали на перевірку місць влучань у місті Харків та районі. Синєгубов зазначив, що одне з влучань у місті – по відкритій території.

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За його даними, ворог завдав удару керованою авіабомбою по с. Черкаська Лозова Харківського району. Наразі інформація про постраждалих не надходила.

Згодом голова ОВА додав, що постраждали два цивільні чоловіки 19 і 25 років. Вони у легкому та середньому стані. Серед травмованих — четверо рятувальників.

Своєю чергою мер Харкова Ігор Терехов також повідомив про шістьох постраждалих від удару ворожого КАБа. З них четверо – рятувальники.

Останні обстріли Харкова

Харків майже щоденно перебуває під атаками росіян. Зокрема, у неділю, 15 вересня, окупанти завдали удару по житловій багатоповерхівці – туди влучила одна з керованих авіабомб. В результаті будинок частково зруйнований, одна людина загинула та понад 40 отримали поранення. Жінка та хлопчик 12 років – у тяжкому стані.

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