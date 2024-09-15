Унаслідок удару по Харкову з боку росіян в одному з районів міста пошкоджено цивільну інфраструктуру, повідомив очільник Харківської ОВА.

Російські загарбники у неділю, 15 вересня, завдали удару по Харкову - супротивники запускали керовані авіабомби, вже відомо про понад 30 постраждалих.

Про атаку повідомив харківський міський голова Ігор Терехов. "У Харкові чутно звуки вибухів! Будьте обережні - ворог здійснив повторні пуски КАБів", - написав він.

Пізніше чиновник додав, що завдано удару по житловому багатоповерховому будинку. "Пожежа, руйнування. Інформація щодо постраждалих згодом", - підкреслив мер.

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Очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов написав, що унаслідок ворожого удару по обласному центру Немишлянському районі є пошкодження цивільної інфраструктури, і вже відомо про трьох поранених. Згодом голова ОВА уточнив, що вже є 25 постраждалих, з них три особи - діти.

Терехов о 16:03 поділився, що відомо вже про 28 постраждалих. Уже о 16:18 голова міста повідомив, що поранено 33 людини.

На атаку РФ по Харкову вже відреагував президент Володимир Зеленський та показав фотографії наслідків удару по багатоповерхівці.

"Триває рятувальна операція в Харкові. Російський удар авіабомбами. Пошкоджено звичайний житловий будинок, багатоповерхівку. Між 9-м та 12-м поверхами - пожежа й завали. На цей час відомо про майже 30 поранених, серед них діти. До порятунку людей залучені всі служби. Дякую кожному, хто допомагає", - зазначив президент у Telegram.

У центрі уваги новини Харкова - що вже повідомлялося

Росіяни вже багато разів обстрілювали обласний центр з різного озброєння. У місті є багато жертв, постраждалих та руйнувань.

Зокрема, 12 вересня російські окупанти вдарили по одному з густонаселених районів, було два "прильоти", пошкоджень зазнали понад 15 приватних будинків. Унаслідок атаки постраждали кілька осіб.

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