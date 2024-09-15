Супротивники знову вдарили по Харкову, є постраждалі / фото t.me/Klymenko_MVS

Російські загарбники у неділю, 15 вересня, завдали удару по Харкову - супротивники запускали керовані авіабомби, вже відомо про понад 30 постраждалих.

Про атаку повідомив харківський міський голова Ігор Терехов. "У Харкові чутно звуки вибухів! Будьте обережні - ворог здійснив повторні пуски КАБів", - написав він.

Пізніше чиновник додав, що завдано удару по житловому багатоповерховому будинку. "Пожежа, руйнування. Інформація щодо постраждалих згодом", - підкреслив мер.

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Очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов написав, що унаслідок ворожого удару по обласному центру Немишлянському районі є пошкодження цивільної інфраструктури, і вже відомо про трьох поранених. Згодом голова ОВА уточнив, що вже є 25 постраждалих, з них три особи - діти.

Терехов о 16:03 поділився, що відомо вже про 28 постраждалих. Уже о 16:18 голова міста повідомив, що поранено 33 людини.

На атаку РФ по Харкову вже відреагував президент Володимир Зеленський та показав фотографії наслідків удару по багатоповерхівці.

Стали відомі наслідки удару РФ по Харкову / фото t.me/V_Zelenskiy_official

"Триває рятувальна операція в Харкові. Російський удар авіабомбами. Пошкоджено звичайний житловий будинок, багатоповерхівку. Між 9-м та 12-м поверхами - пожежа й завали. На цей час відомо про майже 30 поранених, серед них діти. До порятунку людей залучені всі служби. Дякую кожному, хто допомагає", - зазначив президент у Telegram.

Стали відомі наслідки удару росіян по Харкову / фото t.me/V_Zelenskiy_official

У центрі уваги новини Харкова - що вже повідомлялося

Росіяни вже багато разів обстрілювали обласний центр з різного озброєння. У місті є багато жертв, постраждалих та руйнувань. 

Зокрема, 12 вересня російські окупанти вдарили по одному з густонаселених районів, було два "прильоти", пошкоджень зазнали понад 15 приватних будинків. Унаслідок атаки постраждали кілька осіб.

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